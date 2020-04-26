ПЕЧЕРНЫЙ: «После карантина Павелко должен добровольно уйти в отставку»

Глава профсоюза футболистов раскритиковал работу украинской федерации

  • 26.04.2020 21:42
  • 1018 просмотров
  • 15 комментариев
ПЕЧЕРНЫЙ: «После карантина Павелко должен добровольно уйти в отставку»
© pravda.com.ua. Андрей Павелко

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный в соцсети Facebook призвал президента УАФ Андрея Павелко уйти в отставку:

«Наш футбол опустился на самое дно, Президент УАФ/ФФУ Андрей Павелко – нерукопожатный во властных структурах страны, никто с ним не будет обсуждать вопросы выхода нашего футбола из кризиса после карантина. В Европе все руководители федераций контактируют с правительством, а у нас кто будет общаться с вором и проходимцем, нажившим миллионы на футболе и бюджете страны.

Единственный шанс для нашего футбола – это создать «Комитет спасения футбола» во главе с уважаемыми людьми Украины и из правительства. После карантина Андрей Павелко должен добровольно уйти в отставку. Федерация должна провести честные выборы на должность Президента УАФ/ФФУ, в стране достаточно профессиональных в футболе честных людей. В противном случае наш футбол умрет после карантина»

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Источник — Facebook

(3 голоса)

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Комментарии
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 26.04.2020 22:38
    0
    rus, 26.04.2020 22:14
    Пускай сначало в в Динамо разберется уже руководил хватит
    Забыл добавить про юношескую сборную, которая стала че в 2009 году
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 26.04.2020 22:37
    0
    rus, 26.04.2020 22:14
    Пускай сначало в в Динамо разберется уже руководил хватит
    Руководил и очень даже неплохо.. Пригласил Лобановского в ДК.. Результаты этого приглашения мы помним ( ДК в полуфинале) с Шевченко, который в последствии получил золотой мяч.. дальше чм 2006 где сборная Украины в 8 лучших команд мира... дальше евро 2012 (Украина Польша)..
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 26.04.2020 22:30
    +1
    common_sense, 26.04.2020 22:12
    он ну будет павелкин или павелкинсон другой. ничего уже в этой стране не изменится. дебильное население + мафия никогда не дадут выбраться из болота
    сначала хотел согласиться с коментом, но подумал и решил, что это слишком оптимистичный сценарий. Будет только хуже, погружение в болото, вялотекущая малоросия.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.04.2020 22:29
    0
    UKRAINE FAN, 26.04.2020 22:11
    Зачем эта многоходовачка? Давай сразу Игорька в президенты УАФ. Украина это единственная страна в мире где один брат был президентом ФФУ а второй президентом клуба. Хотя даже в том случаи Гриша имел к руководству динамо прямое отношение!
    А то что работник шахтера Попов был вице - президентом и серам кардиналом при Конькове ты конечно тактично умолчал
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 26.04.2020 22:28
    0
    пещерный после быдлo-наезда на Левченко может вообще пасть не открывать
    Ссылка
    keegan
      keegan, 26.04.2020 22:27
    0
    Какая страна такой и футбол,чему удивляться
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2020 22:24
    0
    Алік Пилкін, 26.04.2020 22:13
    Вор - просто уйти и все? А вот почему Суркис - не вор, не понятно?
    На данным момент у ГСМ гораздо больше рычагов в наличии, чтобы даже засадить Павелку в тюрягу. Когда этот бездарь будет шить рукавици в Житомирской ИТК, народ на внеочередном Конгрессе УАФ должен выбрать нормального руководителя этой организации, и не обязательно это может быть ГМС. У меня есть сильное сомнение, что он захочет снова возглавить ассоциацию, а вот желание засадить Павелку у него присутствует, однозначно.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 26.04.2020 22:14
    -1
    Владимир Копяк, 26.04.2020 22:06
    Сейчас в стране есть только один человек, который может возлавить демократичное смещение этого зарвшегося мошенника от футбольной власти в Украине - это Георгий Михайлович Суркис. Ждать окончания ЕВРО 2020 нельзя ни в коем случае, плевать на договоренности Зеленского с Чеферином и Порошенко, нужно наводить порядок в футбольном хозяйстве. Наш футбол погряз в договорняках, коррупции и некомпетентном руководстве таких представителей УАФ как человек с липовым дипломом Костюченко
    Пускай сначало в в Динамо разберется уже руководил хватит
    Ссылка
    Алік Пилкін
    online
      Алік Пилкін, 26.04.2020 22:13
    -1
    Вор - просто уйти и все? А вот почему Суркис - не вор, не понятно?
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 22:12
    +3
    он ну будет павелкин или павелкинсон другой. ничего уже в этой стране не изменится. дебильное население + мафия никогда не дадут выбраться из болота
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 26.04.2020 22:12
    +1
    Владимир Копяк, 26.04.2020 22:06
    Сейчас в стране есть только один человек, который может возлавить демократичное смещение этого зарвшегося мошенника от футбольной власти в Украине - это Георгий Михайлович Суркис. Ждать окончания ЕВРО 2020 нельзя ни в коем случае, плевать на договоренности Зеленского с Чеферином и Порошенко, нужно наводить порядок в футбольном хозяйстве. Наш футбол погряз в договорняках, коррупции и некомпетентном руководстве таких представителей УАФ как человек с липовым дипломом Костюченко
    Георгий - это третий брат? Сколько же их Суркисов-то?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.04.2020 22:11
    0
    Владимир Копяк, 26.04.2020 22:06
    Сейчас в стране есть только один человек, который может возлавить демократичное смещение этого зарвшегося мошенника от футбольной власти в Украине - это Георгий Михайлович Суркис. Ждать окончания ЕВРО 2020 нельзя ни в коем случае, плевать на договоренности Зеленского с Чеферином и Порошенко, нужно наводить порядок в футбольном хозяйстве. Наш футбол погряз в договорняках, коррупции и некомпетентном руководстве таких представителей УАФ как человек с липовым дипломом Костюченко
    Зачем эта многоходовачка? Давай сразу Игорька в президенты УАФ. Украина это единственная страна в мире где один брат был президентом ФФУ а второй президентом клуба. Хотя даже в том случаи Гриша имел к руководству динамо прямое отношение!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2020 22:06
    0
    Сейчас в стране есть только один человек, который может возлавить демократичное смещение этого зарвшегося мошенника от футбольной власти в Украине - это Георгий Михайлович Суркис. Ждать окончания ЕВРО 2020 нельзя ни в коем случае, плевать на договоренности Зеленского с Чеферином и Порошенко, нужно наводить порядок в футбольном хозяйстве. Наш футбол погряз в договорняках, коррупции и некомпетентном руководстве таких представителей УАФ как человек с липовым дипломом Костюченко
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.04.2020 22:01
    -3
    Пф, этот так присосался то только или на Лукьяновку или в Ростов уйдёт
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 26.04.2020 21:48
    0
    каждый хочет встрять по-ближе к кормушке)
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 26.04.2020 22:12
    +3
    он ну будет павелкин или павелкинсон другой. ничего уже в этой стране не изменится. дебильное население + мафия никогда не дадут выбраться из болота
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 26.04.2020 22:30
    +1
    common_sense, 26.04.2020 22:12
    он ну будет павелкин или павелкинсон другой. ничего уже в этой стране не изменится. дебильное население + мафия никогда не дадут выбраться из болота
    сначала хотел согласиться с коментом, но подумал и решил, что это слишком оптимистичный сценарий. Будет только хуже, погружение в болото, вялотекущая малоросия.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 26.04.2020 22:12
    +1
    Владимир Копяк, 26.04.2020 22:06
    Сейчас в стране есть только один человек, который может возлавить демократичное смещение этого зарвшегося мошенника от футбольной власти в Украине - это Георгий Михайлович Суркис. Ждать окончания ЕВРО 2020 нельзя ни в коем случае, плевать на договоренности Зеленского с Чеферином и Порошенко, нужно наводить порядок в футбольном хозяйстве. Наш футбол погряз в договорняках, коррупции и некомпетентном руководстве таких представителей УАФ как человек с липовым дипломом Костюченко
    Георгий - это третий брат? Сколько же их Суркисов-то?
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 26.04.2020 22:38
    0
    rus, 26.04.2020 22:14
    Пускай сначало в в Динамо разберется уже руководил хватит
    Забыл добавить про юношескую сборную, которая стала че в 2009 году
    Ссылка
    Miroslav1981
    online
      Miroslav1981, 26.04.2020 22:37
    0
    rus, 26.04.2020 22:14
    Пускай сначало в в Динамо разберется уже руководил хватит
    Руководил и очень даже неплохо.. Пригласил Лобановского в ДК.. Результаты этого приглашения мы помним ( ДК в полуфинале) с Шевченко, который в последствии получил золотой мяч.. дальше чм 2006 где сборная Украины в 8 лучших команд мира... дальше евро 2012 (Украина Польша)..
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 26.04.2020 22:29
    0
    UKRAINE FAN, 26.04.2020 22:11
    Зачем эта многоходовачка? Давай сразу Игорька в президенты УАФ. Украина это единственная страна в мире где один брат был президентом ФФУ а второй президентом клуба. Хотя даже в том случаи Гриша имел к руководству динамо прямое отношение!
    А то что работник шахтера Попов был вице - президентом и серам кардиналом при Конькове ты конечно тактично умолчал
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 26.04.2020 22:28
    0
    пещерный после быдлo-наезда на Левченко может вообще пасть не открывать
    Ссылка
    keegan
      keegan, 26.04.2020 22:27
    0
    Какая страна такой и футбол,чему удивляться
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2020 22:24
    0
    Алік Пилкін, 26.04.2020 22:13
    Вор - просто уйти и все? А вот почему Суркис - не вор, не понятно?
    На данным момент у ГСМ гораздо больше рычагов в наличии, чтобы даже засадить Павелку в тюрягу. Когда этот бездарь будет шить рукавици в Житомирской ИТК, народ на внеочередном Конгрессе УАФ должен выбрать нормального руководителя этой организации, и не обязательно это может быть ГМС. У меня есть сильное сомнение, что он захочет снова возглавить ассоциацию, а вот желание засадить Павелку у него присутствует, однозначно.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 26.04.2020 22:11
    0
    Владимир Копяк, 26.04.2020 22:06
    Сейчас в стране есть только один человек, который может возлавить демократичное смещение этого зарвшегося мошенника от футбольной власти в Украине - это Георгий Михайлович Суркис. Ждать окончания ЕВРО 2020 нельзя ни в коем случае, плевать на договоренности Зеленского с Чеферином и Порошенко, нужно наводить порядок в футбольном хозяйстве. Наш футбол погряз в договорняках, коррупции и некомпетентном руководстве таких представителей УАФ как человек с липовым дипломом Костюченко
    Зачем эта многоходовачка? Давай сразу Игорька в президенты УАФ. Украина это единственная страна в мире где один брат был президентом ФФУ а второй президентом клуба. Хотя даже в том случаи Гриша имел к руководству динамо прямое отношение!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 26.04.2020 22:06
    0
    Сейчас в стране есть только один человек, который может возлавить демократичное смещение этого зарвшегося мошенника от футбольной власти в Украине - это Георгий Михайлович Суркис. Ждать окончания ЕВРО 2020 нельзя ни в коем случае, плевать на договоренности Зеленского с Чеферином и Порошенко, нужно наводить порядок в футбольном хозяйстве. Наш футбол погряз в договорняках, коррупции и некомпетентном руководстве таких представителей УАФ как человек с липовым дипломом Костюченко
    Ссылка
    Lucky Lucky
      Lucky Lucky, 26.04.2020 21:48
    0
    каждый хочет встрять по-ближе к кормушке)
    Ссылка
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