ПЕЧЕРНЫЙ: «После карантина Павелко должен добровольно уйти в отставку»

Глава профсоюза футболистов Олег Печерный в соцсети Facebook призвал президента УАФ Андрея Павелко уйти в отставку:

«Наш футбол опустился на самое дно, Президент УАФ/ФФУ Андрей Павелко – нерукопожатный во властных структурах страны, никто с ним не будет обсуждать вопросы выхода нашего футбола из кризиса после карантина. В Европе все руководители федераций контактируют с правительством, а у нас кто будет общаться с вором и проходимцем, нажившим миллионы на футболе и бюджете страны.

Единственный шанс для нашего футбола – это создать «Комитет спасения футбола» во главе с уважаемыми людьми Украины и из правительства. После карантина Андрей Павелко должен добровольно уйти в отставку. Федерация должна провести честные выборы на должность Президента УАФ/ФФУ, в стране достаточно профессиональных в футболе честных людей. В противном случае наш футбол умрет после карантина»