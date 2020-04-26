Чемпионат Мексики завершен досрочно из-за пандемии коронавируса

Футбольная федерация Мексики из-за пандемии коронавируса приняла решение досрочно завершить сезон 2019/20. Во всех лигах Мексики турниры доиграны не будут.
Ранее федерация приняла решение, что в Мексике 6 лет не будет обмена командами между дивизионами. После 10 туров Клаусуры на первом месте шел «Крус Асуль», у которого в активе было 22 очка.
Ранее среди европейских стран в Нидерландах приняли решение о полной досрочной остановке чемпионата Эредивизии без определения чемпиона и вылетевших команд.
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