Артем Кравец развелся женой

Форвард сборной Украины Артем Кравец расстался со своей женой Анной. Об этом сообщила теперь уже экс-супруга футболиста в своем Инстаграме:

У пары есть двое маленьких сыновей-близнецов.

Ранее Кравец заявил, что у Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова большое будущее.