В рамках шестого тура чемпионата Беларуси будет сыгран центральный матч игрового дня. В гости к действующему чемпиону страны – брестскому «Динамо» пожалует бронзовый призер минувшего первенства – солигорский «Шахтер».

Несмотря на статус фаворитов чемпионата, обе команды неудачно начали новый сезон. Динамовцы пока что не демонстрируют и близко чемпионскую игру. Исключением из этого неприятного правила можно считать игру подопечных Сергея Ковальчука лишь в Кубке Беларуси, где они сделали весомую заявку на выход в финал (кстати, сделали эту заявку именно в матче против «Шахтера», обыграв команду Вернидуба в первой полуфинальной игре 2:0). А вот в чемпионате дела у «южан» идут не очень. На данный момент – лишь десятое место, с двумя поражениями в пассиве.

В прошлом туре динамовцы на выезде уступили «Витебску» - 0:1. Судьбу той игры решил эпизод с участием украинского защитника брестчан Евгения Хачериди, который привез в свои ворота пенальти. После финального свистка Хачериди не успокоился и решил проучить судью. Скандал мог закончиться расторжением контракта с футболистом, но в итоге Хачериди остается в «Динамо». Правда, его дисквалифицировали на пять матчей и выписали штраф. Кроме украинца, за Брест в этой встрече по разным причинам могут не сыграть Кики, Бакай, Быков и Дуарте.

Не лучше обстоят дела и у «горняков». В прошлом туре команда Вернидуба неожиданно уступила в родных стенах «Слуцку» - 1:2. Это поражение отбросило «Шахтер» на тринадцатое место в турнирной таблице. До зоны вылета – лишь два очка. Главной бедой солигорцев остается реализация голевых моментов: вроде бы и создают, но не забивают. После того поединка тренерское кресло под нашим Вернидубом зашаталось. По информации тамошних СМИ, у Юрия Николаевича есть лишь несколько поединков, чтобы исправить ситуацию. У «Шахтера» под вопросом в этом матче участие Политевича, Шиндагоридзе, Сачивко и Антича.

Статистика личных встреч между этими коллективами – в пользу «Шахтера». Всего команды провели между собой 68 матчей. В 29 из них побеждали игроки из Солигорска, в то время как футболисты из Бреста выиграли на десять поединков меньше. Остальные матчи завершились вничью.

Букмекерские конторы фаворитом предстоящего поединка считают действующих чемпионов страны. Средний коэффициент на победу динамовцев – 2,40, тогда как на выигрыш «горняков» - 3,20. Ничья оценивается средним коэффициентом 3,45.

Ориентировочные составы:

«Динамо Брест»: Павлюченко, Печенин, Веретило, Павловец, Витус, Юзепчук, Нойок, Кисляк, Савицкий, Гордейчук, Милевский

«Шахтер»: Гутор, Хадаркевич, Бурко, Вукманич, Подстрелов, Баланович, Диасамидзе, Кендыш, Жоке, Лисакович, Бодул.

25 апреля, суббота