В субботу, 25-го апреля, состоится поединок шестого тура Беларуской Высшей лиги, в котором брестское «Динамо» сразится против солигорского «Шахтера». Матч пройдет в Бресте (Беларусь), на поле спорткомплекса «Брестский», начало в 19:00.

Действующий чемпион страны, которая единственная продолжает розыгрыш национального первенства в текущие непростые времена, определенно забуксовал уже в самом начале своего пути к защите титула. Разумеется, что за пять сыгранных до текущего момента туров коллектив Сергея Ковальчука не смог бы сильно отстать от лидирующей группы, однако плотность в турнирной таблице отбросила команду из Бреста в нижнюю половину участников. Следующий матч для «сине-белых» пройдет против солигорского «Шахтера», который выступает под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба и отстает от своего предстоящего соперника на два пункта. Ниже – только зона вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Брест и «Шахтером» из Солигорска.