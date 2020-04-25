Беларуская Высшая лига. 6-й тур.

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 0:2

Витус (авт.), 25, Лисакович, 67

Юзепчук, 21, Нойок, 33 – Антич, 33, Хадаркевич, 62, Сачивко, 75, Сёке, 82, Селява, 86

Динамо Брест: Павлюченко – Веретило, Павловец, Витус (Быков, 69), Юзепчук – Нойок, Кисляк – Савицкий (Шевченко, 84), Милевский, Гордейчук (Кривец, 73) – Лаптев.

Запасные: Игнатович, Лотыш, Садовский.

Шахтер Солигорск: Гутор – Антич, Хадаркевич, Сачивко, Вукманич – Сёке, Кендыш (Сотников, 85) – Баланович, Селява, Иванович – Лисакович (Бодул, 77).

Запасные: Бегунов, Белов, Бурко, Булычев, Ламбулич, Подстрелов.

Арбитр: Виталий Севостьяник (Гродно, Беларусь)

Стадион: Спорткомплекс «Брестский» (Брест, Беларусь)



87 мин. ОПАСНО! Нойок поливал ворота ударом со входа в штрафную после скидки от Шевченко! Защитник стал на пути мяча!



86 мин. Мелким фолом стараются сбить темп соперников гости.



86 мин. Селяве желтая за эмоции.



85 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА СОЛИГОРСК. Кендыш уступил место на поле Сотникову.



84 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО БРЕСТ. Вместо Савицкого игру завершит Шевченко.



84 мин. Не удался удар боковыми ножницами из центра чужой штрафной Лаптеву после подачи с правого фланга.



83 мин. Угловой на правом фланге от Нойока защитники сняли с ближнего угла вратарской.



82 мин. Лаптев убежал через центр поля от Сёке, в результате чего опорник был вынужден нарушать правила против соперника. Желтая.



80 мин. Абсолютно неудачный пас от Милевского в адрес Савицкого, который уже успел заложить смещение с правого фланга в центральную зону.



78 мин. МОМЕНТ! Павловец чуть было не запустил мяч за шиворот Павлюченко ударом практически от центра поля! Голкипер не спит!



77 мин. ЗАМЕНА У ШАХТЕРА СОЛИГОРСК. Вместо Лисаковича на поле вышел Бодул.



75 мин. Сачивко потянул Милевского на газон у своей штрафной, а потом еще и наговорил пару слов в адрес арбитра.



74 мин. Быков успел вернуться в оборону, где на левом фланге опередил на мяче Лисаковича.



73 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО БРЕСТ. Гордейчука заменил Кривец.



72 мин. Гутор спокойно забрал мяч в руки после дальнего удара Кисляка, которому на подступах к штрафной грудью сбросил мяч Милевский.



69 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО БРЕСТ. Вместо Витуса игру завершит Быков.



68 мин. Проблемы у Витуса! Защитник не смог сам покинуть поле!



67 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Трое защитников играли на правом фланге штрафной против Ивановича, но он все равно сумел прострелить в центральную зону, откуда Лисакович в касание расстрелял ворота!



66 мин. МОМЕНТ! Смахнул мяч Гутор из-под перекладины после опасного рикошета от защитника в стенке при ударе Нойока со штрафного!



65 мин. Лисакович опасно подсел под Нойока на левом фланге обороны.



63 мин. Проблемы с бутсами у Гордейчука возникли. Да еще и Витус получил повреждение. -2 у Бреста.



62 мин. Милевский пробросил себе мяч на ход по левому флангу, после чего его снес с ног Хадаркевич.



59 мин. Лисакович отмахнулся от Павловеца на чужой половине.



57 мин. ОПАСНО! Кендышу пришлось с трудностями реагировать на передачу с левого фланга в чужой штрафной. Вот и его удар с первого касания пришелся точно в руки голкиперу.



56 мин. МОМЕНТ! Гордейчук сместился с левого фланга, после чего пробил со средней дистанции!, однако мяч прошел рядом с левой штангой!



54 мин. Милевский попытался обыграться с партнером в одно касание на правом фланге чужой штрафной, но его ответная передача оказалась слишком сильной.



54 мин. Обступили гости штрафную соперников. Трибуны высказывают недовольство.



54 мин. Павловец вынес мяч из штрафной после прострела с правого фланга от Вукманича.



52 мин. МОМЕНТ! Неожиданный дальний удар низом от Ивановича с трудом из левого угла своих ворот парировал Павлюченко!



50 мин. Подача Витуса с левого фланга в район дальней штанги не нашла партнеров по команде.



48 мин. Кисляк схватил за руку в центре поля во время контратаки Кендыша, но обошелся без предупреждения от арбитра.



47 мин. Удар Нойока с приличной дистанции на правом фланге принял на себя Селява.



46 мин. С углового от Нойока на правом фланге начал Брест второй тайм. Неточная подача по дуге от ворот последовала.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45+2 мин. МОМЕНТ! Выход своей команды в контратаку Вукманич решил завершить ударом из правой половины штрафной. Мяч просвистел рядом с ближней штангой!



45+1 мин. МОМЕНТ! Плотно выстрелил со стандарта Нойок, но Гутор сумел перевести мяч над перекладиной!



45+1 мин. Штрафной заработал Милевский в борьбе против Сёке у чужих владений.



45 мин. Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, одну минуту.



43 мин. Хадаркевич проиграл Лаптеву борьбу в своей штрафной во время подачи углового, но форвард не сумел воспользоваться моментом, и пробил в сторону от левой штанги!



42 мин. Угловой на левом фланге сумел заработать Лаптев.



41 мин. Милевский перехватил прострел от соперников с правого фланга после розыгрыша углового.



41 мин. МОМЕНТ! Лисакович, казалось бы, завозился с мячом, однако неожиданно выстрелил с дальней дистанции под правую штангу! Спас Павлюченко!



40 мин. Милевский не успел подключить партнеров к контратаки, которую начал Нойок, и благополучно потерял мяч во время рывка на чужой половине.



39 мин. МОМЕНТ! Так и прокатился мяч мимо левой штанги после прострела Савицкого с противоположной стороны штрафной! Не успели партнеры!



37 мин. Угловой на правом фланге заработал Милевский, Кисляк подал на ближнюю. Защитники выбили мяч на ногу Витусу, но удар защитника слету оказался очень неточным.



36 мин. Навес Нойока на дальнюю штангу старался переправить в центр вратарской все тот же Гордейчук, но даже в эффектном шпагате не добрался до мяча.



35 мин. Гордейчук заработал угловой на левом фланге не самой уверенной попыткой дриблинга.



33 мин. Нойок завелся после своего фола в центре поля в контратаке соперников. Даже не смотря на тут же полученную желтую. Антич тоже не сумел сдержать эмоции и также был предупрежден арбитром.



33 мин. МОМЕНТ! И сразу же вторая волна атаки хозяев доставила мяч к левому углу вратарской для Лаптева, однако Гутор и тут сумел переиграть форварда!



32 мин. МОМЕНТ! АБСОЛЮТНО МЕРТВЫЕ СЕЙВЫ ОТ ГУТОРА! Лаптев пробил головой после подачи с правого фланга от Юзепчука, голкипер отразил чуть в сторону от себя, а потом еще и снял мяч с ноги у набегавшего Гордейчука!



30 мин. МОМЕНТ! Во время быстрого наступления гостей ворота потерял Павлюченко! Лисакович хлестко бил под дальнюю штангу из левой половины штрафной, но мяч прошел немногим в сторону от цели.



29 мин. МОМЕНТ! Брест вышел в контратаку через правый фланг благодаря длинной передачи Павлюченко, но Гордейчук так и не смог переиграть Гутора ударом низом из пределов чужой штрафной.



28 мин. Лисакович не заметил Веретило на левом фланге чужой штрафной, но к его прострелу на дальнюю штангу успел только лишь Павловец.



27 мин. МОМЕНТ! Лисакович вновь запустил мяч в сторону от цели, однако его удар из правой половины чужой штрафной серьезно рисковал завершиться взятием дальнего верхнего угла ворот!



25 мин. ГГГГГГГГГГОООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ! Антич прострелил с левого фланга в центр вратарской, а Витус неудачно подставил ногу под этот пас в борьбе против Ивановича, из-за чего и переправил мяч в сетку ворот собственной команды! Автогол!



24 мин. МОМЕНТ! Милевский увидел подключение Гордейчука на правом фланге атаки и отдал своевременный пас. Удар в касание от Михаила пришлось из правого нижнего угла ворот доставать Гутору.



22 мин. Нойок взорвался эмоциями после свистка арбитра за якобы фол украинца в центре поля против Ивановича.



22 мин. Хотя угол и был острым, но Лисакович решился на удар. Выше цели.



21 мин. Желтая для Юзепчука за фол против прорывавшегося по левому флангу Антича.



20 мин. ОПАСНО! Антич низом пробивал из-за пределов штрафной после скидки от Ивановича, но рикошет от ноги Лисаковича отправил мяч в сторону от правой штанги.



19 мин. Лаптев неудачно пробил головой после подачи от углового флажка с правого фланга от Нойока.



18 мин. Своевременный подкат от Балановича не позволил Юзепчука ворваться на свободный правый фланг атаки.



17 мин. Милевский сбросил на Нойока к подходу ко штрафной, однако удар Александра был заблокирован защитником. Угловой с правого фланга обострением не ознаменовался.



16 мин. Антич и Баланович совершили последовательные фолы против Юзепчука на чужой половине поля.



16 мин. Милевский отыграл пяткой на правый фланг в позиционной атаке, мяч перевели на Кисляка, однако его навес сходу на дальнюю штангу оказался слишком сильным для Лаптева.



15 мин. МОМЕНТ! Лисакович в завершении прострела с правого фланга пробил в касание из центра штрафной! Павлюченко лишь со второй попытки забрал мяч в руки!



14 мин. Лаптев принял мяч на грудь у чужой штрафной, но со второго касания запустил его высоко над воротами неточным сильным ударом.



13 мин. Милевского дернул за футболку Сачивко в центре поля. Штрафной.



11 мин. А ведь не просто так держал за футболку Антич своего соперника!



10 мин. ОПАСНО! Гутор не попал как следует кулаками по мячу во время перехвата подачи с левого фланга, однако Савицкому не дали замкнуть в пустые ворота!



9 мин. Юзепчук качественно оттер от мяча корпусом в правой половине штрафной своей команды ускорявшегося к мячу Балановича.



8 мин. Высокая подача Нойока с правого фланга в район дальнего угла вратарской оказалась слишком сильной для набегавшего Веретило.



7 мин. В ходе контратаки гостей, удар со средней дистанции нанес Лисакович. Вновь неточно.



7 мин. Перехватил Сачивко передачу низом с левого фланга от Савицкого.



6 мин. Селява безуспешно попытался вскрыть оборону соперников на левом фланге передачей из центральной зоны.



5 мин. Нойок от угла поля неточно подал на ближнюю штангу.



5 мин. В борьбе корпусами на левом фланге атаки против Сачивко Лаптев заработал угловой для своей команды.



4 мин. Взрывной дриблинг Селявы в левой половине чужой штрафной завершился прострелом в центральную зону. Кики оказался первым на мяче.



3 мин. Первый удар в матче нанес Лисакович. Обыграл он Кики на входе в центральную зону штрафной, но запустил мяч над воротами.



2 мин. Передача Юзепчука в штрафную из глубины правого фланга была перехвачена.



1 мин. Гости попытались начать игру с длинного перевода в переднюю линию, однако оборона Бреста сумела отбить первую волну наступления на их ворота.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 25-го апреля, состоится поединок шестого тура Беларуской Высшей лиги, в котором брестское «Динамо» сразится против солигорского «Шахтера». Матч пройдет в Бресте (Беларусь), на поле спорткомплекса «Брестский», начало в 19:00.

Действующий чемпион страны, которая единственная продолжает розыгрыш национального первенства в текущие непростые времена, определенно забуксовал уже в самом начале своего пути к защите титула. Разумеется, что за пять сыгранных до текущего момента туров коллектив Сергея Ковальчука не смог бы сильно отстать от лидирующей группы, однако плотность в турнирной таблице отбросила команду из Бреста в нижнюю половину участников. Следующий матч для «сине-белых» пройдет против солигорского «Шахтера», который выступает под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба и отстает от своего предстоящего соперника на два пункта. Ниже – только зона вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Брест и «Шахтером» из Солигорска.