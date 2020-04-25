Беларуская Высшая лига. 6-й тур.

Динамо Брест – Шахтер Солигорск – 0:0

Динамо Брест: Павлюченко – Веретило, Павловец, Витус, Юзепчук – Нойок, Кисляк – Савицкий, Милевский, Гордейчук – Лаптев.

Запасные: Игнатович, Шевченко, Быков, Лотыш, Садовский.

Шахтер Солигорск: Гутор – Антич, Хадаркевич, Сачивко, Вукманич – Сёке, Кендыш – Баланович, Селява, Иванович – Лисакович.

Запасные: Бегунов, Белов, Бурко, Булычев, Бодул, Сотников, Ламбулич, Подстрелов.

Арбитр: Виталий Севостьяник (Гродно, Беларусь)

Стадион: Спорткомплекс «Брестский» (Брест, Беларусь)



11 мин. А ведь не просто так держал за футболку Антич своего соперника!



10 мин. ОПАСНО! Гутор не попал как следует кулаками по мячу во время перехвата подач с левого фланга, однако Савицкому не дали замкнуть в пустые ворота!



9 мин. Юзепчук качественно оттер от мяча корпусом в правой половине штрафной своей команды ускорявшегося к мячу Балановича.



8 мин. Высокая подача Нойока с правого фланга в район дальнего угла вратарской оказалась слишком сильной для набегавшего Веретило.



7 мин. В ходе контратаки гостей, удар со средней дистанции нанес Лисакович. Вновь неточно.



7 мин. Перехватил Антич передачу низом с левого фланга от Савицкого.



6 мин. Селява безуспешно попытался вскрыть оборону соперников на левом фланге передачей из центральной зоны.



5 мин. Нойок от угла поля неточно подал на ближнюю штангу.



5 мин. В борьбе корпусами на левом фланге атаки против Антича Лаптев заработал угловой для своей команды.



4 мин. Взрывной дриблинг Селявы в левой половине чужой штрафной завершился прострелом в центральную зону. Кики оказался первым на мяче.



3 мин. Первый удар в матче нанес Лисакович. Обыграл он Кики на входе в центральную зону штрафной, но запустил мяч над воротами.



2 мин. Передача Юзепчука в штрафную из глубины правого фланга была перехвачена.



1 мин. Гости попытались начать игру с длинного перевода в переднюю линию, однако оборона Бреста сумела отбить первую волну наступления на их ворота.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 25-го апреля, состоится поединок шестого тура Беларуской Высшей лиги, в котором брестское «Динамо» сразится против солигорского «Шахтера». Матч пройдет в Бресте (Беларусь), на поле спорткомплекса «Брестский», начало в 19:00.

Действующий чемпион страны, которая единственная продолжает розыгрыш национального первенства в текущие непростые времена, определенно забуксовал уже в самом начале своего пути к защите титула. Разумеется, что за пять сыгранных до текущего момента туров коллектив Сергея Ковальчука не смог бы сильно отстать от лидирующей группы, однако плотность в турнирной таблице отбросила команду из Бреста в нижнюю половину участников. Следующий матч для «сине-белых» пройдет против солигорского «Шахтера», который выступает под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба и отстает от своего предстоящего соперника на два пункта. Ниже – только зона вылета.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Брест и «Шахтером» из Солигорска.