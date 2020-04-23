Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал

Sport.ua вспоминает подробности трансфера капитана «Динамо» в Лондон

  • 23.04.2020 17:30
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Путь самурая. Как Олег Лужный переходил в Арсенал
© Твиттер Арсенала. Олег Лужный

Большому кораблю – большое плавание. Даже по меркам «большого» «Динамо» конца девяностых годов прошлого века, имеющего как минимум два сердца и несколько пар легких, Олег Лужный выделялся своей значимостью и габаритами. Такой себе Дядька Черномор, Атлант, держащий на своих могучих плечах не только небо, но и всю защиту. Наверное, точнее, наверняка, он не мог похвастаться уникальной техникой – уж так получилось. Но вот с точки зрения физики, работоспособности и влиянии на раздевалку Лужному в тогдашнем чемпионате страны не было равных. Да и в Лиге чемпионов свирепый лик динамовского капитана наводил на соперников благоговейный страх и уважение. Этот человек был создан для настоящей мужской работы, для футбола в истинном его понимании, сейчас – в олдскульном понимании. Он был словно скроен для тогдашней английской Премьер-лиги. В итоге он там и оказался. Хотя путь в АПЛ у Лужного получился долгим.

***

В 1997 году практически половина игроков основного состава киевского «Динамо» пользовались популярностью и спросом у зарубежных клубов. Среди них – и вице-капитан команды Олег Лужный (капитаном «бело-синих» в то время был Юрий Калитвинцев). В тот год динамовцы славно пошумели в групповом этапе Лиги чемпионов, оказавшись выше ПСВ, «Ньюкасла» и «Барселоны». Чемпиона Испании вообще унизили – 7:0 по сумме двух поединков. Олег в той кампании как всегда мощно и самоотверженно играл на своем правом фланге, успевая и защищаться, и атаковать. Без изысков, без понтов, но очень надежно. Как книжка пишет.

В конце осени 1997-го в услугах Олега Лужного были заинтересованы сразу несколько английских клубов – старый знакомый по группе ЛЧ «Ньюкасл», а также «Миддлсборо», «Вест Хэм» и «Шеффилд». Олег всегда питал слабость к английскому футболу. К тому же, в разговорах с бывшим одноклубником по «Динамо» Сергеем Балтачой он узнал много интересного и лицеприятного о тамошнем футболе. Но конкретики в этих предложениях все-таки было маловато. К тому же, после выигрыша киевлянами своей группы в Лиге чемпионов, перед ними открывались заманчивые еврокубковые перспективы.

Практически все игроки динамовской основы решили остаться, чтобы весной снова попробовать на вкус матчи за Кубок чемпионов. Лужный тоже остался. Не в последнюю очередь и потому, что его попросил Лобановский. Отказать Валерию Васильевичу Олег попросту не мог, так как считал его главным наставником в своей карьере. Именно Лобановский был инициатором приглашения 21-летнего защитника львовских «Карпат» в главный клуб Украины. Валерий Васильевич потихоньку начал подпускать молодого Лужного к матчам не только за первую команду «Динамо», но и к поединкам за сборную СССР. В предпоследнем чемпионате Союза Олег в составе «бело-синих» стал чемпионом, был кандидатом на поездку на итальянский Мундиаль.

Но из-за травмы колена мечта сыграть на чемпионате мира тогда не осуществилась. Как позже оказалось, другого шанса сыграть на мировом форуме у него уже не будет.

Так или иначе, но Лужный остался в «Динамо». Пожалел ли впоследствии о своем решении? С одной стороны, жалеть вроде бы и не о чем, так как чуть позже с «Динамо» он вышел в полуфинал Лиги чемпионов, но с другой стороны, за рубеж он уехал играть в 31 год. Слишком поздно для игрока уровня его амбиций, главной добродетелью которого являются бойцовские качества.

***

Следующая лигочемпионская кампания для «Динамо» оказалась еще более успешной. «Динамо» очень натужно стартовало в группе, где были «Панатинаикос», «Ланс» и «Арсенал». Но перед этим киевлянам еще было нужно пройти в квалификации пражскую «Спарту». Соперник оказался неробкого десятка – в Киеве победили чехи 1:0, а в Праге динамовцы вырвали победу с таким же счетом за пару минут до окончания основного времени. Лужный в Праге большую часть игры провел, играя с травмой. Причем такой травмой, что играть было просто нельзя. Но замен уже не было, и Олег остался. Превозмогая боль, он внес свою посильную лепту в победу своей команды.

Но главные его матчи в том году на евроарене – конечно же, против «Арсенала».  В Лондоне, в третьем туре группового этапа, динамовцам нельзя было проигрывать, так как поражение лишало их всяческих шансов на выход из группы. Гости играли лучше, острее и содержательнее, чем «канониры». И забили чистый гол, который судья почему-то отменил. Но в одной из редких атак, за 17 минут до финального свистка, «Арсеналу» удалось открыть счет. Этот гол Бергкампа был как удар под дых. Гости очень расстроились, стушевались. А вот хозяева наоборот – ожили. И в одной из атак могли забить и второй гол в ворота Шовковского, но мяч с пустых ворот в падении головой вынес Лужный. Именно Олег своим характером и настроем смог вселить надежду в партнеров. Именно Лужный на последних секундах матча заработал штрафной, после розыгрыша которого мяч отскочил к Белькевичу, и Валик сделал выверенную передачу на Реброва, который и сравнял счет.

Ответная игра в Киеве тоже была очень сложная. И снова на первых ролях в этом поединке был динамовский капитан. С передачи Лужного Головко забил второй мяч в ворота Симена, и этот гол оказался решающим.

***

И в том групповом турнире ЛЧ «Динамо» заняло первое место. И снова одним из наиболее востребованных футболистов «Динамо» на трансферном рынке был Лужный. И снова в списке желающих его приобрести английские середняки. Но в этом ряду неожиданно, невесть как оказалась «Бенфика». Предложение «лиссабонских орлов» было конкретным. Начались переговоры. Лужный хотел уйти, поэтому вцепился в предоставленный шанс. Переговорный процесс был недолгим, и стороны ударили по рукам. «Динамо» согласилось отпустить своего капитана за полтора миллиона долларов, его годовой оклад вроде бы исчислялся 700 тысяч «зеленых». Олег улетел в Лиссабон утрясать последние нюансы договора, и тут вдруг все застопорилось. Как расскажет чуть позже президент «Динамо» Григорий Суркис, он так и не дождался обещанного транша за Лужного от своего коллеги из «Бенфики». Поэтому оперативно предупредил, чтобы футболист не ставил свою подпись под контрактом. Олег не поставил, и вернулся в Киев. А спустя несколько дней президент «Бенфики» угодил в тюрьму. За финансовые махинации.

Наверное, это как раз тот случай, когда говорят, что все, что не делается, к лучшему. Может быть, Олег бы не затерялся и в чемпионате Португалии, но все-таки то был не его уровень. Он мог претендовать на большее. «Большее» подоспело почти сразу по его прилету в Киев. Активизировался «Ливерпуль». И что показательно, предложение мерсисайдцев было конкретным. Но Лужный был очень раздосадован неудачей в Лиссабоне, поэтому был не очень «коммуникабельным», да и Лобановский снова попросил остаться. И Олег снова остался.

Опять-таки, снова можно гадать на кофейной гуще, выясняя, правильно ли поступил динамовский капитан. Может, и правильно, если учесть, что спустя год он окажется в одном из лучших на то время английских клубов, тогда как «Ливер» в то время к грандам не относился. Но всегда у медали отыщется другая сторона, которая будет «вопить» о том, что, может быть, на «Энфилде» карьера Лужного могла быть более продолжительной, нежели на «Хайбери».

А вот в чем точно Олег не прогадал, так это в том, что с «Динамо» сумел пробиться в полуфинал чемпионской Лиги. Финал был настолько близким, динамовцы были настолько сильнее «Баварии» в первой игре, что даже сложно представить себе, что чувствовал в частности Лужный после того, как победный, в общем-то, матч завершился вничью.

Если в сухом остатке, то это было опустошение. Помнится, на одном из фасадов старого «Республиканского», со стороны бессарабских ворот, было начертано белой краской: «увидеть «Динамо» в финале Кубка чемпионов – и умереть». Финал был настолько близко, что хотелось жить. Но увы…

В этом же году, по завершению сезона, Лужный окончательно для себя решил, что пришло время прощаться с «Динамо». Киевской команде он отдал лучшие десять лет своей карьеры, пора и честь знать. То есть, попробовать «воздуха свободы».

***

И снова постучался старый знакомый – «Ньюкасл». На этот раз Лужный не стал перебирать харчами – он всерьез нацелился перейти в эту команду. Олег прошел медобследование, клубы находились на «продвинутой» стадии переговоров, но снова незадача. Нечто такое, что было год назад с «Бенфикой». Но на этот раз подвох учуял сам Олег – в условиях личного соглашения. Что-то там ему не понравилось, что-то вызывало подозрение.

И он снова собрал вещи с намерением вернуться домой, в Киев. И вот тут-то, с энной попытки, судьба отблагодарила динамовского капитана за терпение. А может за веру, кто его знает. Аккурат подоспело предложение от «Арсенала», который, оказывается, с момента памятного киевского поражения (1:3) пристально наблюдал за Олегом. Дальше, дабы не повторять известную историю, обратимся к первоисточнику. Вот как обрисовал агент Лужного Шандор Варга интерес Арсена Венгера к его клиенту: «на меня выходит Арсен Венгер, интересуется Олегом Лужным. Говорит: «Что он за футболист, мне и так ясно, он в этих двух матчах Овермарса просто уничтожил. А вот что он за человек? Говорят, он пьющий, водку любит? Разузнай, пожалуйста».

Разузнал. Поговорил. Картина маслом: «хорошие сапоги, можно брать».

Контракт подписали быстро: и клубы, и клуб с футболистом. Финансово выиграли все – и «Динамо», и Лужный. Киевский клуб за трансфер своего ведущего защитника получил три с половиной миллиона долларов (1,8 млн фунтов), личный оклад Лужного – около миллиона долларов в год. История явно со счастливым концом, хотя очень запомнились, точнее, резанули душу слова Лобановского на уход Олега: «возможно, мы сможем найти себе хорошего правого защитника, но такого капитана мы никогда не найдем».

Слова Мэтра оказались пророческими. Не в обиду будет сказано последователям Лужного, но такого харизматического вожака в динамовской стае уже больше не будет. И это, кстати, наверняка одна из причин последующего динамовского пробуксовывания.

А вот Лужный на закате карьеры получил действительно то, что хотел, о чем мечтал. И что заслужил. Да, он долго привыкал к игре в линию, которая для него, привыкшего играть с либеро, была в диковинку. Он долго тушевался при виде арсенальских звезд.

Его слова иногда перевирали лондонские газетчики, и он, и так редко общающийся с прессой, брал продолжительные тайм-ауты на общение со СМИ. И да, основным в «Арсенале», в отличие от «Динамо», Лужный так и не стал. Он был совсем рядом, на подхвате, на замене. Но, так или иначе, больше сотни матчей за «канониров» наиграл.

А еще стал чемпионом Англии, обладателем Кубка. Он своей работоспособностью, характером и стремлением добился того, что в его адрес в окрестностях Лондона вряд ли кто-то может сказать хотя бы одно кривое слово. «Все, что могу сказать про Лужного – это только то, что Олега здесь все очень уважают. Потому что он - суперпрофессионал». Это слова Арсена Венгера. И они звучат отнюдь не как эпитафия. А скорее как поздравительная открытка.

Жаль только, что «туда» Лужный попал так поздно. Вот хотя бы на два года раньше, и Олег бы стал настоящей легендой «Арсенала». Которую не только бы уважали, но и боготворили.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

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