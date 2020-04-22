Сроки истекли. УПЛ не приняла заявку Смайлийчука на пост президента

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий сообщил, что заявка львовских «Карпат» о выдвижении Олега Смалийчука на пост президента лиги не будет принята, поскольку нарушены сроки ее подачи:

«По требованиям устава, срок подачи заявок заканчивается за 10 дней до даты выборов (27 апреля). То есть, все клубы и все желающие участники УПЛ должны были выдвинуть свои кандидатуры до пятницы, 17 апреля.

Эта заявка подана с нарушением сроков. Мы ее получили только сегодня и не можем принять к рассмотрению, иначе это будет нарушение нашего устава. Официально и в положенный срок нам подали только одну заявку, от Александра Шевченко».

Выборы нового президента УПЛ должны пройти 27 апреля. Правда, в связи с продлением карантина в Украине до 11 мая, выборы могут быть перенесены, и тогда Смалийчук сможет принять в них участие.