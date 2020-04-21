Видеоконференция УЕФА: что будет с европейским футболом?

Представители национальных федераций обсуждают новые решения

  • 21.04.2020 13:30
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Видеоконференция УЕФА: что будет с европейским футболом?
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Сегодня, 21 апреля, представители всех 55 стран-членов УЕФА проводят очередное заседание посредством видеоконференции. Руководители национальных федераций обсуждают новые решения для европейского футбола во время кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса.

Главным приоритетом в УЕФА считают завершение национальных чемпионатов и ​​кубковых соревнований, которые определят представителей стран на предстоящий еврокубковый сезон. Они могут возобновиться в мае или июне и завершиться до 31 июля.

А соревнования Лиги чемпионов и Лиги Европы в этом году будут доигрываться после окончания национальных чемпионатов, предположительно в августе. По имеющимся данным, четвертьфинальные матчи пройдут 10–15 августа, полуфиналы – 17–22 августа, а финалы намечены на 26 и 29 августа. 

В УЕФА пока окончательно не решили вопрос нового календаря соревнований, но считают, что следующий сезон 2020/21 можно начать в сентябре, а групповые раунды ЛЧ и ЛЕ предлагают играть с октября.

Спустя два дня, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА примет очередные решения о возможности проведения международных и национальных соревнований до конца этого сезона, которые прерваны из-за пандемии, поразившей весь спорт и особенно футбол.

Предлагаемый вариант календаря Лиги чемпионов и Лиги Европы (август 2020):

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Источник — Sport.ua

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