Директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что Бундеслига может возобновить прерванный сезон уже 9 мая:

«У нас есть много позитивных сигналов. Это откроет лигам большие перспективы. Медики разработали протокол проведения командных тренировок и матчей. Надо учитывать не только что происходит на поле, но и рядом с ним. Это риск, но клубы возьмут на себя ответственность.

Матчи будут проводиться без зрителей. Это не очень хорошо. Но с точки зрения финансов, это единственный верный вариант для Бундеслиги. Так нам удастся сохранить в строю многие клубы. 21 апреля мы проведем заседание Президиума, а 23 апреля обсудим ситуацию с клубами».