Дейвис в маске продлил контракт с Баварией

Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с 19-летним канадским левым защитником Альфонсо Дейвисом.
Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года. Первоначально контракт подписывался до 2023 года.
Дейвис защищает цвета «Баварии» с января 2019-го года после перехода из «Ванкувера» за €10 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за мюнхенский клуб 29 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал восемь результативных передач.
Ориентировочная стоимость игрока составляет €40 миллионов. В активе Альфонсо 17 матчей за сборную Канады, где он забил 5 мячей.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать хавбека «Баварии».
Источник — ФК Бавария
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