Агробизнес помог медицинским учреждениям Хмельничина и Тернопольщины

В клубе решили купить установки для вентиляции легких, изолирующие костюмы и медицинские костюмы

  • 20.04.2020 11:08
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Агробизнес помог медицинским учреждениям Хмельничина и Тернопольщины
© ПФЛ

ФК «Агробизнес» - с целью противодействия распространению вируса COVID-19 в течение последнего месяца на регулярной основе предоставляет финансовую и материальную помощь больницам и центрам первичной помощи Хмельницкой и Тернопольской областей.

Двухуровневые установки для вентиляции легких RESmart GII BPAP System были переданы в Тернопольскую областную клиническую психоневрологическую больницу и Волочискую центральную районную больницу, также в эти заведения закуплены пирометры, дезинфицирующие средства, антисептики, изолирующие костюмы, медицинские халаты и тому подобное. Собственными силами проводит комплексный ремонт инфекционного отделения Волочиской центральной районной больницы.

Врачи и пациенты «Центра первичной медико-санитарной помощи» Волочиского городского совета получили нужны сейчас защитные комбинезоны, респираторы, пирометры, бактерицидные лампы и бактерицидные облучатели, хирургические халаты, средства дезинфекции и многое другое. Для доставки врачей и персонала из дома до работы выделенное топливо.

Для Подволочиской центральной районной больницы приобретено и передано сантехнику, холодильник и водонагреватель. Волочискому РО Национальной полиции Украины предоставлено топливо и пирометры.

Также для этого для работников еще в марте было приобретено 55000 защитник масок и 52000 латексных перчаток, 3080 защитник очков, необходимые антисептические и дезинфицирующие средства. Каждый сотрудник будет обеспечиваться всеми необходимыми средствами защиты до завершения карантинного периода.

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Источник — ПФЛ

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