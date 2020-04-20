Агробизнес помог медицинским учреждениям Хмельничина и Тернопольщины

ФК «Агробизнес» - с целью противодействия распространению вируса COVID-19 в течение последнего месяца на регулярной основе предоставляет финансовую и материальную помощь больницам и центрам первичной помощи Хмельницкой и Тернопольской областей.

Двухуровневые установки для вентиляции легких RESmart GII BPAP System были переданы в Тернопольскую областную клиническую психоневрологическую больницу и Волочискую центральную районную больницу, также в эти заведения закуплены пирометры, дезинфицирующие средства, антисептики, изолирующие костюмы, медицинские халаты и тому подобное. Собственными силами проводит комплексный ремонт инфекционного отделения Волочиской центральной районной больницы.

Врачи и пациенты «Центра первичной медико-санитарной помощи» Волочиского городского совета получили нужны сейчас защитные комбинезоны, респираторы, пирометры, бактерицидные лампы и бактерицидные облучатели, хирургические халаты, средства дезинфекции и многое другое. Для доставки врачей и персонала из дома до работы выделенное топливо.

Для Подволочиской центральной районной больницы приобретено и передано сантехнику, холодильник и водонагреватель. Волочискому РО Национальной полиции Украины предоставлено топливо и пирометры.

Также для этого для работников еще в марте было приобретено 55000 защитник масок и 52000 латексных перчаток, 3080 защитник очков, необходимые антисептические и дезинфицирующие средства. Каждый сотрудник будет обеспечиваться всеми необходимыми средствами защиты до завершения карантинного периода.