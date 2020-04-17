БАТЭ - Торпедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси

БАТЭ может подтвердить, что выходит из кризиса

  • 17.04.2020 18:50
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БАТЭ - Торпедо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Беларуси
© fcbate.by

Многие удивляются тому, как плохо БАТЭ начал нынешний сезон. Даже те, кто особо не следит за чемпионатом Беларуси, знают, что это сильнейшая команда страны последних лет, которая время от времени неплохо себя показывает в еврокубках. Однако в стартовых двух турах БАТЭ потерпел два поражения и впервые в истории открыл чемпионат двумя неудачами.

Впрочем, далее ситуация исправилась. В третьем туре команда обыграла «Рух» Брест со счетом 1:0, а в четвертом уверенно на выезде разобралась с ФК «Минск» 3:0.

В итоге БАТЭ поднялся в середину таблицы, а от лидера отстает всего на 3 очка.

Следующем соперником будет как раз лидирующий «Торпедо» Жодино, и в белорусской прессе считают, что это станет отличной проверкой нынешней формы БАТЭ.

У букмекеров борисовская команда является твердым фаворитом.

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18 апреля, суббота

БАТЭ – «Торпедо»
Борисов. Стадион «Борисов Арена». 20:00
ТВ-трансляция на телеканале «Спорт 1»
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник — Sport.ua

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