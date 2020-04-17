Виталий МИКОЛЕНКО: «О предложениях Наполи или Вест Хэма мне не известно»

Защитник «Динамо» не обладает информацией об интересе зарубежных клубов

  • 17.04.2020 17:54
  • 288 просмотров
  • 2 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «О предложениях Наполи или Вест Хэма мне не известно»
© fcdynamo.kiev.ua

В последнее время в СМИ активно говорят об интересе к защитнику Динамо и сборной Украины Виталию Миколенко со стороны «Наполи», «Марселя», «Вест Хэма» и других клубов, но футболист об этом ничего не знает.

«Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить», – заявил Миколенко в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Контракт Миколенко с киевским клубом истекает в 2023 году.

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(3 голоса)

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Комментарии
    nicksaf
    online
      nicksaf, 17.04.2020 18:29
    0
    Ну, я же писал, что фейк
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.04.2020 17:56
    +1
    Миколенко главное не повторить ошибку Ярмолы, которого вовремя не отпустили из Динамо.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 17.04.2020 17:56
    +1
    Миколенко главное не повторить ошибку Ярмолы, которого вовремя не отпустили из Динамо.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 17.04.2020 18:29
    0
    Ну, я же писал, что фейк
    Ссылка
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