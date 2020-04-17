Виталий МИКОЛЕНКО: «О предложениях Наполи или Вест Хэма мне не известно»

В последнее время в СМИ активно говорят об интересе к защитнику Динамо и сборной Украины Виталию Миколенко со стороны «Наполи», «Марселя», «Вест Хэма» и других клубов, но футболист об этом ничего не знает.

«Мне об этих клубах, предложениях ничего не известно. Не считаю нужным такое комментировать. Не стоит об этом говорить», – заявил Миколенко в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Контракт Миколенко с киевским клубом истекает в 2023 году.