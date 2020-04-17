Витебск – Динамо Брест. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура чемпионата Беларуси

  • 17.04.2020 16:19
  • 176 просмотров
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Витебск – Динамо Брест. Текстовая трансляция матча

В субботу, 18-го апреля, состоится встреча 5-го тура белорусской Высшей лиги, в которой «Витебск» принимает брестское «Динамо». Поединок пройдет в Витебске на поле стадиона Центрального спорткомплекса, начало в 18:00 по киевскому времени.
 
Команды соседствуют в турнирной таблице, после четырех туров набрав по 7 очков. Однако следует отметить, что последние 4 встречи этих соперников завершились в пользу «Динамо». А «Витебск» побеждал команду из Бреста последний раз еще в 2016-м. Смогут ли «северяне» прервать эту неприятную серию? Увидим вместе!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Витебск» – «Динамо Брест».
 

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Источник — Sport.ua

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