В субботу, 18-го апреля, состоится встреча 5-го тура белорусской Высшей лиги, в которой «Витебск» принимает брестское «Динамо». Поединок пройдет в Витебске на поле стадиона Центрального спорткомплекса, начало в 18:00 по киевскому времени.



Команды соседствуют в турнирной таблице, после четырех туров набрав по 7 очков. Однако следует отметить, что последние 4 встречи этих соперников завершились в пользу «Динамо». А «Витебск» побеждал команду из Бреста последний раз еще в 2016-м. Смогут ли «северяне» прервать эту неприятную серию? Увидим вместе!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Витебск» – «Динамо Брест».

