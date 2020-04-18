Витебск – Динамо Брест – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура чемпионата Беларуси

  • 18.04.2020 17:54
  • 1810 просмотров
  • 1 комментарий
Витебск – Динамо Брест – 0:0. LIVE
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Чемпионат Беларуси, 5-й тур.

«Витебск» – «Динамо Брест» – 0:0 

 Габи Кики (73, 2 ЖК).

 Габи Кики (27), Сергей Кривец (59).

«Витебск»: Артём Сороко - Даниил Чалов, Артём Скитов, Павел Назаренко, Евгений Клопоцкий - Вандерсон, Сергей Волков, Диего Кариока, Антон Матвеенко, Максим Каленчук - Артём Гуренко
Запасные: Дмитрий Гущенко, Иоанн Немченок, Олег Карамушка, Жулио Сезар, Максим Дробыш, Илья Васильев, Руслан Теверов, Йон Николэеску.

«Динамо Брест»: Павел Павлюченко - Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин (Олег Веретило, 23) - Сергей Кисляк, Сергей Кривец (Всеволод Садовский, 68), Александр Нойок, Роман Юзепчук - Артём Милевский, Евгений Шевченко, Михаил Гордейчук.
Запасные: Сергей Игнатович, Александр Павловец, Олег Веретило, Павел Савицкий, Всеволод Садовский.

 73 мин. Кариока пробивал издали - мяч попал в руку Кики! Было это за пределами штрафной, но вторую желтую Габи получил!

72 мин. Нойок подал угловой слева - мяч выбит.

71 мин. Кисляк навесил со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.

69 мин. Уххх! Юзепчук подавал справа, Милевский замыкал головой в прыжке - над дальней девяткой! 

 68 мин. Садовский меняет Кривца.

65 мин. Опасно! Корнер Витебска слева - защитник выбил мяч головой. Матвеенко бил в касание с острого угла - кипер тянет! Еще один угловой слева - мяч выбит.

64 мин. Хозяева разыграли угловой справа, на удар вывели Матвеенко - мимо дальней девятки.

62 мин. Навес хозяев со штрафного слева, Клопоцкий пробил головй - мимо ближнего угла.

 59 мин. Кривец в чужой штрафной ногой пошел на высоко летящий мяч - и едва не травмировал соперника, который пытался сыграть головой. 

58 мин. Хозяева разыграли угловой слева.

56 мин. Гуренко ворвался в штрафную и неожиданно пробил под ближнюю штангу - чуть неточно!

53 мин. Гости разыграли угловой слева. Потеряли мяч, контратака Витебска, замыкал Матвеенко с линии штрафной - мимо ближнего угла!

52 мин. Сверхдальний удар Шевченко - намного выше ворот.

51 мин. Нойок подал угловой справа - кипер выбил мяч ногой!

50 мин. Опасно! Кривец пробил в касание под дальнюю штангу - вратарь поймал мяч в прыжке!

48 мин. Юзепчук подавал справа - мяч выбит.

46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Нойок в касание добивал отскок - выше ворот.

44 мин. Уххххх! Диего пробил с ходу - вратарь кулаками отбил мяч, но едва не срезал его в ворота! Угловой хозяев слева - мяч выбит.

43 мин. Каленчук навесил справа - защитник выбил мяч головой.

41 мин. И снова темп упал. Гости чаще с мячом, но при этом не стесняются играть даже через голкипера.

38 мин. Моментище! Подача Гуренко слева - вратарь в прыжке перевел мяч в ШТАНГУ!

36 мин. Гости атакуют, хозяева всей командой в обороне.

33 мин. После паса справа Гуренко в касание пробил под дальнюю штангу - неточно!

32 мин. В последние минуты игра проходит в середине поля.

30 мин. Успокоилась игра, без моментов.

 27 мин. Кики сбил Кариоку возле центрального круга. 

24 мин. Гуренко пробил издали - мимо дальней штанги.

 23 мин. Веретило сменил травмированного Печенина.

23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 30:70% в пользу гостей. Они и фолят чаще - 4:5.

20 мин. Кому-то из динамовцев оказывают помощь: что-то с бедром.

18 мин. Угловой гостей справа - без удара.

17 мин. Ухххх! После паса слева Гордейчук бил в касание - вратарь отдил мяч кулаками!

16 мин. Гуренко подавал со штрафного слева - мяч выбит.

14 мин. Похоже, гости постепенно перехватили инициативу.

11 мин. Вот это ответ! Угловой Динамо справа - вратарь отбил! Добивание - чуть неточно!

9 мин. Моментище! Волков бил от линии штрафной - кипер в прыжке тянет! Добивание Матвеенко - рядом с дальней штангой!

8 мин. Атака гостей завершилась фолом в чужой штрафной.

6 мин. Опасно! Кариока прострелил справа - рикошет и угловой. Матвеенко подал корнер слева - без удара.

4 мин. Шевченко забежал в офсайд.

2 мин. Динамовцы подали со штрафного справа - мяч выбит.

 1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.


В субботу, 18-го апреля, состоится встреча 5-го тура белорусской Высшей лиги, в которой «Витебск» принимает брестское «Динамо». Поединок пройдет в Витебске на поле стадиона Центрального спорткомплекса, начало в 18:00 по киевскому времени.
 
Команды соседствуют в турнирной таблице, после четырех туров набрав по 7 очков. Однако следует отметить, что последние 4 встречи этих соперников завершились в пользу «Динамо». А «Витебск» побеждал команду из Бреста последний раз еще в 2016-м. Смогут ли «северяне» прервать эту неприятную серию? Увидим вместе!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Витебск» – «Динамо Брест».

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 18.04.2020 19:20
    0
    Думал хоть тут будет заруба и голы...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 18.04.2020 19:20
    0
    Думал хоть тут будет заруба и голы...
    Ссылка
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