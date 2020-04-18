Чемпионат Беларуси, 5-й тур.



«Витебск» – «Динамо Брест» – 0:0



Габи Кики (73, 2 ЖК).



Габи Кики (27), Сергей Кривец (59).

«Витебск»: Артём Сороко - Даниил Чалов, Артём Скитов, Павел Назаренко, Евгений Клопоцкий - Вандерсон, Сергей Волков, Диего Кариока, Антон Матвеенко, Максим Каленчук - Артём Гуренко

Запасные: Дмитрий Гущенко, Иоанн Немченок, Олег Карамушка, Жулио Сезар, Максим Дробыш, Илья Васильев, Руслан Теверов, Йон Николэеску.

«Динамо Брест»: Павел Павлюченко - Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин (Олег Веретило, 23) - Сергей Кисляк, Сергей Кривец (Всеволод Садовский, 68), Александр Нойок, Роман Юзепчук - Артём Милевский, Евгений Шевченко, Михаил Гордейчук.

Запасные: Сергей Игнатович, Александр Павловец, Олег Веретило, Павел Савицкий, Всеволод Садовский.



73 мин. Кариока пробивал издали - мяч попал в руку Кики! Было это за пределами штрафной, но вторую желтую Габи получил!



72 мин. Нойок подал угловой слева - мяч выбит.



71 мин. Кисляк навесил со штрафного справа - защитник выбил мяч головой.



69 мин. Уххх! Юзепчук подавал справа, Милевский замыкал головой в прыжке - над дальней девяткой!



68 мин. Садовский меняет Кривца.



65 мин. Опасно! Корнер Витебска слева - защитник выбил мяч головой. Матвеенко бил в касание с острого угла - кипер тянет! Еще один угловой слева - мяч выбит.



64 мин. Хозяева разыграли угловой справа, на удар вывели Матвеенко - мимо дальней девятки.



62 мин. Навес хозяев со штрафного слева, Клопоцкий пробил головй - мимо ближнего угла.



59 мин. Кривец в чужой штрафной ногой пошел на высоко летящий мяч - и едва не травмировал соперника, который пытался сыграть головой.



58 мин. Хозяева разыграли угловой слева.



56 мин. Гуренко ворвался в штрафную и неожиданно пробил под ближнюю штангу - чуть неточно!



53 мин. Гости разыграли угловой слева. Потеряли мяч, контратака Витебска, замыкал Матвеенко с линии штрафной - мимо ближнего угла!



52 мин. Сверхдальний удар Шевченко - намного выше ворот.



51 мин. Нойок подал угловой справа - кипер выбил мяч ногой!



50 мин. Опасно! Кривец пробил в касание под дальнюю штангу - вратарь поймал мяч в прыжке!



48 мин. Юзепчук подавал справа - мяч выбит.



46 мин. ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



45+1 мин. ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Нойок в касание добивал отскок - выше ворот.



44 мин. Уххххх! Диего пробил с ходу - вратарь кулаками отбил мяч, но едва не срезал его в ворота! Угловой хозяев слева - мяч выбит.



43 мин. Каленчук навесил справа - защитник выбил мяч головой.



41 мин. И снова темп упал. Гости чаще с мячом, но при этом не стесняются играть даже через голкипера.



38 мин. Моментище! Подача Гуренко слева - вратарь в прыжке перевел мяч в ШТАНГУ!



36 мин. Гости атакуют, хозяева всей командой в обороне.



33 мин. После паса справа Гуренко в касание пробил под дальнюю штангу - неточно!



32 мин. В последние минуты игра проходит в середине поля.



30 мин. Успокоилась игра, без моментов.



27 мин. Кики сбил Кариоку возле центрального круга.



24 мин. Гуренко пробил издали - мимо дальней штанги.



23 мин. Веретило сменил травмированного Печенина.



23 мин. Половина тайма позади. Владение мячом - 30:70% в пользу гостей. Они и фолят чаще - 4:5.



20 мин. Кому-то из динамовцев оказывают помощь: что-то с бедром.



18 мин. Угловой гостей справа - без удара.



17 мин. Ухххх! После паса слева Гордейчук бил в касание - вратарь отдил мяч кулаками!



16 мин. Гуренко подавал со штрафного слева - мяч выбит.



14 мин. Похоже, гости постепенно перехватили инициативу.



11 мин. Вот это ответ! Угловой Динамо справа - вратарь отбил! Добивание - чуть неточно!



9 мин. Моментище! Волков бил от линии штрафной - кипер в прыжке тянет! Добивание Матвеенко - рядом с дальней штангой!



8 мин. Атака гостей завершилась фолом в чужой штрафной.



6 мин. Опасно! Кариока прострелил справа - рикошет и угловой. Матвеенко подал корнер слева - без удара.



4 мин. Шевченко забежал в офсайд.



2 мин. Динамовцы подали со штрафного справа - мяч выбит.



1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ! Хозяева - в синем, гости - в белом.



В субботу, 18-го апреля, состоится встреча 5-го тура белорусской Высшей лиги, в которой «Витебск» принимает брестское «Динамо». Поединок пройдет в Витебске на поле стадиона Центрального спорткомплекса, начало в 18:00 по киевскому времени.



Команды соседствуют в турнирной таблице, после четырех туров набрав по 7 очков. Однако следует отметить, что последние 4 встречи этих соперников завершились в пользу «Динамо». А «Витебск» побеждал команду из Бреста последний раз еще в 2016-м. Смогут ли «северяне» прервать эту неприятную серию? Увидим вместе!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Витебск» – «Динамо Брест».