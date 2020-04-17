Денис ПОПОВ: «В детстве ровнялся на Хачериди»

Молодой защитник «Динамо» также выделил Драговича, Виду и Ярмоленко

  • 17.04.2020 14:59
  • 159 просмотров
  • 0 комментариев
Денис ПОПОВ: «В детстве ровнялся на Хачериди»
© ФК Динамо Киев. Денис Попов

21-летний защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о том, на кого ровнялся в детстве.

– Хачериди мне и моему отцу очень нравился. Также Драгович и Вида. Как футболист мне очень нравится Ярмоленко.

– С Евгением знаком?
– Я когда играл за дубль «Динамо», мы пару раз с ним общались, жили ведь на одной базе.

– Защитник должен быть таким же агрессивным и эмоциональным?
– Защитник должен быть агрессивным и эмоциональным, но не мешать команде своими эмоциями. О чем я и говорю – нужно думать, чтобы не подвести её. Не получить карточку, не удалиться, не дай Бог!

Напомним, Хачериди выступал за «Динамо» с 2007 по 2018 год, вместе с киевлянами трижды становился чемпионом Украины.

Читайте также: Денис ПОПОВ: «Я не любил ходить в школу. Нравится FIFA – любимая видеоигра»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Фраза

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности