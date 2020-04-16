ВИДЕО. Ну пути к титулу. 34 года назад Динамо вышло в финал Кубка Кубков

Ровно 34 года назад, 16 апреля 1986 года, «Динамо» Киев вышло в финал Кубка Кубков. После победы 3:0 дома над «Дуклой» в Праге команда Валерия Лобановского сыграла вничью 1:1:
В финале того Кубка Кубков «Динамо» 2 мая в Лионе разгромило «Атлетико» Мадрид – 3:0.
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Источник — YouTube
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