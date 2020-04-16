Александр АЛИЕВ: «В Росии есть спорт, и это заслуга Путина»

Украинский экс-футболист ответил, как относится к президенту России

  • 16.04.2020 00:43
  • 260 просмотров
  • 2 комментария
Александр АЛИЕВ: «В Росии есть спорт, и это заслуга Путина»
© Instagram. Александр Алиев

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на вопрос, как он относится к президенту России Владимиру Путину:

«Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют. Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.

Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили.

У нас очень много талантливых спортсменов, но спорта нет совсем. Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе».

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Источник — Sport24

(1 голос)

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Комментарии
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 16.04.2020 02:00
    0
    От поясніть мені..Як адекватна людина може говорити про те, що в росіі є вибори? Мені здається що навіть кожен школяр і в Україні, і в Росіі, розуміє як там все відбувається..І мені важко усвідомити,яким ще це треба бути дауном, далба..бом ,ідіотом і недорозвиненим мудаком, щоб сказати ось таке. В людини інтелект на рівні примата, без жартів.
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    sokolyk
      sokolyk, 16.04.2020 01:33
    +2

    Він, по-ходу, не ті аналізи сдавав... Людина явно хвора на голову...
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    sokolyk
      sokolyk, 16.04.2020 01:33
    +2

    Він, по-ходу, не ті аналізи сдавав... Людина явно хвора на голову...
    Ссылка
    Vitalik_Medvid
      Vitalik_Medvid, 16.04.2020 02:00
    0
    От поясніть мені..Як адекватна людина може говорити про те, що в росіі є вибори? Мені здається що навіть кожен школяр і в Україні, і в Росіі, розуміє як там все відбувається..І мені важко усвідомити,яким ще це треба бути дауном, далба..бом ,ідіотом і недорозвиненим мудаком, щоб сказати ось таке. В людини інтелект на рівні примата, без жартів.
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