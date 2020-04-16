Александр АЛИЕВ: «В Росии есть спорт, и это заслуга Путина»

Экс-футболист киевского «Динамо» Александр Алиев ответил на вопрос, как он относится к президенту России Владимиру Путину:

«Как к нему относиться, если он уже 20 лет президент? Очевидно, как люди голосуют. Пускай Путин делает все для россиян, для стариков, чтобы они жили нормально. Но, еще раз, мы все прекрасно понимаем, что везде все воруют.

Что мне нравится в Путине – так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А на Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили.

У нас очень много талантливых спортсменов, но спорта нет совсем. Мое мнение: ваш президент Путин собрал всех олигархов и сделал в стране спорт. Да, воровать можно, но люди сделали для страны, чтобы спорт развивался. Хотя у нас тоже столько олигархов, а они деньги воруют и ничего для страны не делают. И для спорта в том числе».