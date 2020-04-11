ФОТО. 700 тысяч лайков. Ибрагимович похвастался, какую поймал огромную рыбу

Форвард итальянского «Милана» Златан Ибрагимович во время карантина побывал на рыбалке.

Швед достиг успеха и в этом деле. Златан выложил в Instagram фото с большой рыбой и написал: «Что за день!»

Ибрагимович решил выпустить добычу в воду, о чем свидетельствует видео (в посте после первых двух фото).

Количество лайков под постом о рыбалке превысило 700 тысяч.