Динамо Брест – Ислочь Минск. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси

  • 11.04.2020 20:20
  • 217 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо Брест – Ислочь Минск. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Брест

В воскресенье, 12-го апреля, состоится поединок четвертого тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором «Динамо Брест» будет принимать «Ислочь Минск». Матч пройдет на поле ОСК «Брестский», начало – в 19:00 по киевскому времени.

Новое первенство действующие чемпионы Беларуси начали не лучшим образом, набрав только четыре очка в трех матчах. В предыдущем туре «сине-белые» неожиданно потерпели домашнее поражение от «Славии Мозырь» (1:2). Затем «Динамо» провело первый полуфинальный поединок национального кубка, в котором обыграло солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. В упомянутой встрече в составе брестского коллектива дебютировал украинский защитник Евгений Хачериди. Минская «Ислочь» в стартовых турах чемпионата одержала две победы и потерпела одно поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо Брест» – «Ислочь Минск».

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.04.2020 20:23
    0
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    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 11.04.2020 20:23
    0
    Ставка на Кубок пока?
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