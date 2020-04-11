В воскресенье, 12-го апреля, состоится поединок четвертого тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором «Динамо Брест» будет принимать «Ислочь Минск». Матч пройдет на поле ОСК «Брестский», начало – в 19:00 по киевскому времени.

Новое первенство действующие чемпионы Беларуси начали не лучшим образом, набрав только четыре очка в трех матчах. В предыдущем туре «сине-белые» неожиданно потерпели домашнее поражение от «Славии Мозырь» (1:2). Затем «Динамо» провело первый полуфинальный поединок национального кубка, в котором обыграло солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. В упомянутой встрече в составе брестского коллектива дебютировал украинский защитник Евгений Хачериди. Минская «Ислочь» в стартовых турах чемпионата одержала две победы и потерпела одно поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо Брест» – «Ислочь Минск».