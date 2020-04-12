Чемпионат Беларуси. 4-й тур.

«Динамо Брест» – «Ислочь Минск» – 1:1

Габи Кики (45+2) – Дмитрий Комаровский (39)

Сергей Кисляк (44) – Олег Патоцкий (16), Габи Кики (59)

«Динамо Брест»: Сергей Игнатович, Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин, Артем Быков (Денис Лаптев, 44), Сергей Кисляк, Александр Нойок, Михаил Гордейчук, Роман Юзепчук, Артем Милевский, Павел Савицкий

Запас: Павел Павлюченко, Сергей Кривец, Максим Витус, Александр Павловец, Евгений Шевченко, Всеволод Садовский.

«Ислочь Минск»: Егор Хаткевич, Алексей Янушкевич, Сергей Концевой, Николай Януш, Дмитрий Комаровский, Сергей Карпович, Павел Рыбак, Годфри Биток Стефен, Александр Макась, Олег Патоцкий, Момо Янсане

Запас: Владислав Василючек, Александр Папуш, Александр Холодинский, Сандро Цвейба, Евгений Краснов, Игорь Кузьменок, Олувасеун Гболахан Адегбола

ОСК «Брестский» (Брест, Беларусь)

66 мин. Комаровский навесил со штрафного, и защитник Динамо выбил мяч.

64 мин. ОПАСНО! Кисляк пробил со штрафного, и Хаткевич в прыжке перевел мяч на угловой!

63 мин. Кисляк навесил с углового, и Хаткевич кулаком выбил мяч.

59 мин. Кики грубо сыграл в центре поля.

57 мин. Оффсайд у Лаптева.

55 мин. Патоцкому оказывают медицинскую помощь.

52 мин. Макась издали пробил неточно.

51 мин. Оффсайд у Юзепчука.

48 мин. Неудачная атака Ислочи.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+2 мин. ГОООЛЛЛ!!! 1:1!!! Со штрафного бил Савицкий и мяч попал в перекладину. От каркаса ворот круглый снаряд отскочил на голову Кики, который сравнял счет!

45+1 мин. Милевский упал у линии штрафной Ислочи. Перспективный штрафной для хозяев.

44 мин. Замена у Динамо Брест. Вместо Быкова на поле вышел Лаптев.

44 мин. Кисляк сорвал атаку Ислочи.

42 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

39 мин. ГОООЛЛЛ!!! 0:1!!! Комаровский у линии штрафной Динамо с лёта поймал мяч и пушечным ударом вогнал круглый снаряд в ворота!

38 мин. Быкову оказывают медицинскую помощь.

37 мин. Неудачная атака Ислочи.

34 мин. Янсане нарушил правила в штрафной Динамо.

32 мин. Кисляк слишком сильно навесил с углового.

29 мин. Комаровский с дальней дистанции пробил неточно.

28 мин. В невысоком темпе идет игра.

26 мин. Неудачная атака Динамо.

23 мин. Игра идет в центре поля.

20 мин. Динамовцы владеют территориальным преимуществом.

18 мин. Нойок стрельнул с дальней дистанции, и мяч пролетел рядом с крестовиной ворот Ислочи!

16 мин. Патоцкий сфолил в центре поля, а затем решил поговорить с арбитром.

15 мин. Патоцкий пробил издали под перекладину - Игнатович перевел мяч на угловой!

13 мин. МОМЕНТ! Со штрафного пробил Нойок, и мяч попал в штангу!!!

12 мин. Кисляк заработал перспективный штрафной.

9 мин. Макась пробил низом из-за пределов штрафной, и Игнатович в падении перевел мяч на угловой!

7 мин. После разрезной передачи на ход Гордейчук мог протолкнуть мяч мимо выбежавшего навстречу голкипера, но немного не дотянулся!

6 мин. Нойок навесил с правого фланга, но никто из партнеров украинца не замкнул эту передачу.

4 мин. Савицкий отдал передачу в центр штрафной Ислочи на ход Милевскому, но Артем не сумел зацепиться за мяч.

4 мин. Макась отправил мяч в ворота Динамо, но арбитр справедливо зафиксировал оффсайд.

2 мин. Милевский эффектно развернулся с мячом в центре поля, но перспективная атака хозяев поля ударом по воротам не завершилась.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В воскресенье, 12-го апреля, состоится поединок четвертого тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором «Динамо Брест» будет принимать «Ислочь Минск». Матч пройдет на поле ОСК «Брестский», начало – в 19:00 по киевскому времени.

Новое первенство действующие чемпионы Беларуси начали не лучшим образом, набрав только четыре очка в трех матчах. В предыдущем туре «сине-белые» неожиданно потерпели домашнее поражение от «Славии Мозырь» (1:2). Затем «Динамо» провело первый полуфинальный поединок национального кубка, в котором обыграло солигорский «Шахтер» со счетом 2:0. В упомянутой встрече в составе брестского коллектива дебютировал украинский защитник Евгений Хачериди. Минская «Ислочь» в стартовых турах чемпионата одержала две победы и потерпела одно поражение.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо Брест» – «Ислочь Минск».