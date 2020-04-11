ВОЗ рекомендует Беларуси срочно отменить свой футбольный чемпионат

Всемирная организация здравоохранения рекомендует Беларуси усилить меры дистанцирования на фоне распространения коронавируса в стране, что автоматически означает прекращение футбольного чемпионата.
Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске заявил: «Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц.
Необходимы мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса. Принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это обязательно карантин или комендантский час, но основное – запрет массовых мероприятий».
На данный момент в Беларуси обнаружено 2226 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 23 смерти. В то же время, в Украине подтверждено 2511 инфицирований, из которых 73 с летальным исходом.
Источник — Интерфакс
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