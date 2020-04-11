ВОЗ рекомендует Беларуси срочно отменить свой футбольный чемпионат

Патрик О'Коннор в Минске заявил, что нужно запретить массовые мероприятия

  • 11.04.2020 19:17
  • 504 просмотра
  • 2 комментария
ВОЗ рекомендует Беларуси срочно отменить свой футбольный чемпионат
© БелТА. Патрик О'Коннор

Всемирная организация здравоохранения рекомендует Беларуси усилить меры дистанцирования на фоне распространения коронавируса в стране, что автоматически означает прекращение футбольного чемпионата. 

Руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор на брифинге в Минске заявил: «Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц.

Необходимы мероприятия на уровне всего сообщества, которые могут замедлить распространение вируса. Принятие рекомендуемых дополнительных мер не означает, что это обязательно карантин или комендантский час, но основное – запрет массовых мероприятий».

На данный момент в Беларуси обнаружено 2226 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 23 смерти. В то же время, в Украине подтверждено 2511 инфицирований, из которых 73 с летальным исходом.

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Источник — Интерфакс

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 11.04.2020 19:38
    -1
    Valera35, 11.04.2020 19:29
    Беларусь без карантина столько же сколько Украина с карантином. Зачем этот карантин? Чтобы все в кредитах по самые уши потонули?
    столько же да не столько. Если регистрировать каждого десятого то будет столько же, а если каждого тысячного так никакой эпидемии вообще нет.
    Тренд дня "очередь скорых москва". Рекомендую посмотреть для героев.
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    Valera35
    online
      Valera35, 11.04.2020 19:29
    -3
    Беларусь без карантина столько же сколько Украина с карантином. Зачем этот карантин? Чтобы все в кредитах по самые уши потонули?
    Ссылка
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