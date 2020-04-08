А где Роналду? Гиггз назвал лучших партнеров по Манчестер Юнайтед

Команда мечты валлийца может вас немного удивить

  • 08.04.2020 12:24
  • 583 просмотра
  • 3 комментария
А где Роналду? Гиггз назвал лучших партнеров по Манчестер Юнайтед
© ФК Манчестер Юнайтед. Пол Скоулз и Райан Гиггз

Райан Гиггз, абсолютный рекордсмен «Манчестер Юнайтед» по количеству сыгранных матчей за английский клуб (963 игры), назвал свою версию символической сборной английского клуба. Отметим, что в состав попали только те футболисты, которые плечом к плечу играли вместе с валлийцем.

Команда-мечта из лучших партнеров Гиггза выглядит так:

вратарь: Петер Шмейхель,
защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр и Денис Ирвин,
полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт и Пол Скоулз,
нападающие: Уле-Гуннар Сульшер и Уэйн Руни.

Добавим, что в составе не нашлось места для некоторых звезд МЮ, таких как Криштиану Роналду и Эрика Кантона.

Райан Гиггз защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в период с 1990 по 2014 годы.

Команда мечты по версии Златана Ибрагимовича

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Источник — ФК Манчестер Юнайтед

(3 голоса)

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Комментарии
    Manticora
    online
      Manticora, 08.04.2020 13:52
    0
    Нистелрой тоже была машина!!! уж по лучше лавочного Сульши))
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    Asya Kibireva
      Asya Kibireva, 08.04.2020 13:40
    0
    Ну если включить мозг и посмотреть оригинал то это была не "команда мечты" а сборная игроков которые сыграли с Гиггзом максимальное количество матчей. Удачи в "сенсациях", спорт юа ))))))
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 08.04.2020 12:33
    -2
    У Гиггза, Кантоны и Роналду сложные характеры. Они просто не сошлись как люди в МЮ. По-этому Райан и не включил их в свою команду.
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    Manticora
    online
      Manticora, 08.04.2020 13:52
    0
    Нистелрой тоже была машина!!! уж по лучше лавочного Сульши))
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    Asya Kibireva
      Asya Kibireva, 08.04.2020 13:40
    0
    Ну если включить мозг и посмотреть оригинал то это была не "команда мечты" а сборная игроков которые сыграли с Гиггзом максимальное количество матчей. Удачи в "сенсациях", спорт юа ))))))
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