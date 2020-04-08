А где Роналду? Гиггз назвал лучших партнеров по Манчестер Юнайтед

Райан Гиггз, абсолютный рекордсмен «Манчестер Юнайтед» по количеству сыгранных матчей за английский клуб (963 игры), назвал свою версию символической сборной английского клуба. Отметим, что в состав попали только те футболисты, которые плечом к плечу играли вместе с валлийцем.
Команда-мечта из лучших партнеров Гиггза выглядит так:
вратарь: Петер Шмейхель,
защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр и Денис Ирвин,
полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт и Пол Скоулз,
нападающие: Уле-Гуннар Сульшер и Уэйн Руни.
Добавим, что в составе не нашлось места для некоторых звезд МЮ, таких как Криштиану Роналду и Эрика Кантона.
Райан Гиггз защищал цвета «Манчестер Юнайтед» в период с 1990 по 2014 годы.
Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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