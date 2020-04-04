Миндзрав прогнозирует пик коронавируса в Украине на 14-15 апреля

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что уже в середине апреля может начаться пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране.

Пик СОVID-19 прогнозируется на 14-15 апреля.

МОЗ Украины просит «не поддаваться чувству обманчивой безопасности и ограничить свою мобильность в апреле», иначе система здравоохранения не справится с количеством тяжело заболевших.

На 4-е апреля в Украине зарегистрировано 1096 случаев COVID-19, из них 28 — летальные.