Миндзрав прогнозирует пик коронавируса в Украине на 14-15 апреля

Главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко считает, что уже в середине апреля может начаться пик заболеваемости коронавирусом в нашей стране.
Пик СОVID-19 прогнозируется на 14-15 апреля.
МОЗ Украины просит «не поддаваться чувству обманчивой безопасности и ограничить свою мобильность в апреле», иначе система здравоохранения не справится с количеством тяжело заболевших.
На 4-е апреля в Украине зарегистрировано 1096 случаев COVID-19, из них 28 — летальные.
Источник — Новое время
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