Динамо-Брест – Славия-Мозырь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Высшей лиги чемпионата Беларуси

  • 03.04.2020 20:33
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Динамо-Брест – Славия-Мозырь. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо-Брест

В субботу, 4-го апреля, состоится поединок третьего тура Высшей лиги чемпионата Беларуси, в котором «Динамо-Брест» будет принимать «Славию-Мозырь». Матч пройдет в Бресте на стадионе ОСК «Брестский», начало – в 19:30 по киевскому времени.

Брестский клуб, который стал победителем предыдущего национального первенства, в стартовых двух матчах нового чемпионата набрал четыре очка. Неделю назад «Динамо-Брест» с минимальным счетом одолело «Слуцк». Единственный результативный удар нанес украинец Артем Милевский, впоследствии вошедший в символическую сборную второго тура. «Славия-Мозырь» сначала проиграла тому же «Слуцку» (1:3), а затем сумела обыграть «БАТЭ» (2:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо-Брест» – «Славия-Мозырь».

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Источник — Sport.ua

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