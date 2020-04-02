Шевчук назвал своего кумира молодости

Экс-игрок «Шахтера» равнялся на Паоло Мальдини

  • 02.04.2020 10:55
  • 1225 просмотров
  • 1 комментарий
Шевчук назвал своего кумира молодости
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук розповів, на кого з футболістів рівнявся в молоді роки.
 
- Хто був кумиром вашої молодості?
- Мальдіні. У цього футболіста не було чудової техніки, але Паоло мав чудові фізичі дані, з хорошою лівою ногою, хорошим кросом. Його часті підключення в атаку наводили жах на суперника. А вже коли Мальдіні став зрілим футболістом, він класно читав гру, що дозволило йому безболісно перебудуватися і грати на позиції лівого захисника.
 
Дякую Господу Богу і моїм батькам, що у мене була хороша генетика і мені вдалося пограти у великому футболі до 38-ми років.
 
Раніше Шевчук назвав найкращого футболіста УПЛ на своїй позиції.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 02.04.2020 11:02
    0
    Класный игрок и настоящий боец
    Ссылка
    zac1310
    online
      zac1310, 02.04.2020 11:02
    0
    Класный игрок и настоящий боец
    Ссылка
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