Шевчук назвал своего кумира молодости

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук розповів, на кого з футболістів рівнявся в молоді роки.



- Хто був кумиром вашої молодості?

- Мальдіні. У цього футболіста не було чудової техніки, але Паоло мав чудові фізичі дані, з хорошою лівою ногою, хорошим кросом. Його часті підключення в атаку наводили жах на суперника. А вже коли Мальдіні став зрілим футболістом, він класно читав гру, що дозволило йому безболісно перебудуватися і грати на позиції лівого захисника.



Дякую Господу Богу і моїм батькам, що у мене була хороша генетика і мені вдалося пограти у великому футболі до 38-ми років.



Раніше Шевчук назвав найкращого футболіста УПЛ на своїй позиції.