МАЛЬДЕРА: «На пороге в национальную сборную Попов, Бондаренко, Супряга»

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о потенциальном усилении, а также поделился мнением о голкипере Андрее Пятове.

«У нас на пороге в национальную сборную много молодых игроков: Попов, Бондаренко, Супряга. Мы общаемся с Русланом Ротанем (тренер молодежной сборной - прим.). Шевченко постоянно мониторит ситуацию в U-21. Надеюсь, несколько молодых игроков усилят основную команду.

Андрей Пятов? Для нас он лидер. Не только один из ключевых игроков на поле, а и пример в раздевалке. Возраст - не проблема. Если он будет поддерживать кондиции, то все выйдет. Пятов - великий игрок», - сказал Мальдера.

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