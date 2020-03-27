В субботу, 28-го марта, состоится поединок второго тура чемпионата Беларуси, в котором «Слуцк» будет принимать «Динамо-Брест». Матч пройдет в Слуцке на стадионе «Городской», начало – в 12:00 по киевскому времени.

Действующий чемпион Беларуси новое первенство начал с ничейного результата, не сумев на своем поле обыграть «Смолевичи» (1:1). В стартовом составе брестского клуба на поле вышли два украинца – Александр Нойок и Артем Милевский. «Слуцк», за который выступают наши соотечественники Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко, начал чемпионат с победы над «Славией-Мозырь», обыграв соперников со счетом 3:1. В прошлом сезоне «сине-белые» дважды обыграли слуцкий коллектив – 3:1 на выезде и 3:2 на своем поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо-Брест».