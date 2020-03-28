Слуцк – Динамо Брест – 0:1. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка второго тура чемпионата Беларуси

  • 28.03.2020 11:55
  • 2604 просмотра
  • 6 комментариев
Слуцк – Динамо Брест – 0:1. LIVE
© ФК Динамо Брест

Чемпионат Беларуси. 2-й тур.

«Слуцк» – «Динамо-Брест» – 0:1

Артём Милевский (19)

Денис Образов (39), Сослан Такулов (58) – Максим Витус (5), Олег Веретило (27), Денис Лаптев (43)

«Слуцк»: Борис Панкратов, Сулеймане Коанда, Роман Кривулькин, Денис Образов, Сослан Такулов, Мохаммед Бала, Марат Бураев, Евгений Велько, Юрий Тетеренко, Егор Семенов, Артём Сердюк.

Запас: Илья Брановец, Александр Анюкевич, Виталий Трубило, Сергей Чеботаев, Алан Короев, Павел Зуевич, Абдул Гафар

«Динамо-Брест»: Павел Павлюченко, Олег Веретило, Максим Витус, Александр Павловец, Габи Кики, Сергей Кисляк, Александр Нойок, Павел Савицкий, Элис Бакай, Артём Милевский, Денис Лаптев.

Запас: Сергей Игнатович, Артём Быков, Сергей Кривец, Роман Юзепчук, Кирилл Печенин, Евгений Шевченко, Всеволод Садовский.

Стадион «Городской» (Слуцк, Беларусь)

 

58 мин. Такулов грубо сыграл в центре поля.

58 мин. Бала из центра штрафной Динамо с лёта пробил неточно.

56 мин. После навеса углового Кики неудачно пробил головой.

55 мин. Момент! Бакай стрельнул с дальней дистанции, и Панкратов перевел мяч на угловой!

54 мин. Опасно! Сердюк с линии штрафной пробил выше ворот!

51 мин. После передачи на ход от Милевского Лаптев не сумел нанести удар из правого угла штрафной Слуцка.

48 мин. Бакай упал в штрафной Слуцка, свисток арбитра промолчал.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Арбитр компенсировал 1 минуту.

45 мин. Бакай из левого угла штрафной не попал в дальний угол!

43 мин. Лаптев грубо сыграл против Тетеренко в центре поля.

41 мин. Неудачная атака Слуцка левым флангом.

39 мин. Образов завалил Милевского перед штрафной Слуцка.

37 мин. Коанда сделал длинную передачу в штрафную Динамо, и Павлюченко поймал мяч.

33 мин. Игра идет преимущественно в центре поля.

30 мин. Неудачная атака Слуцка.

27 мин. Веретило грубо сыграл против оппонента.

24 мин. Кривулькин навесил со штрафного с правого фланга, но пробить по воротам не удалось.

22 мин. Хозяева поля контролируют мяч.

19 мин. ГООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Бакай навесил со штрафного с правого фланга, и после небольшого рикошета Милевский головой отправил мяч в ворота!

17 мин. После розыгрыша штрафного Нойок низом пробил рядом со штангой. Панкратов контролировал ситуацию.

16 мин. Два угловых подали гости. Без остроты.

13 мин. Кисляк навесил с углового, и хозяева поля выбили мяч.

9 мин. Бакай сделал неточную передачу в линию атаки в направлении Милевского.

8 мин. Савицкий отправил мяч в ворота хозяев поля, но арбитр зафиксировал оффсайд.

5 мин. Витус грубо сыграл в центре поля.

2 мин. Бала с линии штрафной пробил выше ворот.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

В субботу, 28-го марта, состоится поединок второго тура чемпионата Беларуси, в котором «Слуцк» будет принимать «Динамо-Брест». Матч пройдет в Слуцке на стадионе «Городской», начало – в 12:00 по киевскому времени.

Действующий чемпион Беларуси новое первенство начал с ничейного результата, не сумев на своем поле обыграть «Смолевичи» (1:1). В стартовом составе брестского клуба на поле вышли два украинца – Александр Нойок и Артем Милевский. «Слуцк», за который выступают наши соотечественники Сергей Чеботаев и Юрий Тетеренко, начал чемпионат с победы над «Славией-Мозырь», обыграв соперников со счетом 3:1. В прошлом сезоне «сине-белые» дважды обыграли слуцкий коллектив – 3:1 на выезде и 3:2 на своем поле.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Слуцк» – «Динамо-Брест».

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Barsa2019
    online
      Barsa2019, 28.03.2020 13:17
    0
    Артем Милевский забивает! Ура!
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 28.03.2020 13:15
    0
    Bolshoi, 28.03.2020 12:03
    Артем, береги себя, не приближайся к другим игрокам ближе двух метров.
    очень смешно!!
    Ссылка
    dnk-msk
      dnk-msk, 28.03.2020 13:14
    0
    Смотрю матч с самого начала )
    Все-таки совсем вялый матч... ни скоростей особо, ни огня в игре!
    Если бы не Миля, который еще и забил, может и не включал бы даже
    Кому еще полгода назад скажи, что все лиги будут отменены, а смотреть будем только Бялоруссов... никто не поверил бы.
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 28.03.2020 13:05
    0
    Чемпик Белоруссии!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 28.03.2020 12:11
    -4
    Сейчас трезвых на поле нет. Их не берет
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 28.03.2020 12:03
    -3
    Артем, береги себя, не приближайся к другим игрокам ближе двух метров.
    Ссылка
    Barsa2019
    online
      Barsa2019, 28.03.2020 13:17
    0
    Артем Милевский забивает! Ура!
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 28.03.2020 13:15
    0
    Bolshoi, 28.03.2020 12:03
    Артем, береги себя, не приближайся к другим игрокам ближе двух метров.
    очень смешно!!
    Ссылка
    dnk-msk
      dnk-msk, 28.03.2020 13:14
    0
    Смотрю матч с самого начала )
    Все-таки совсем вялый матч... ни скоростей особо, ни огня в игре!
    Если бы не Миля, который еще и забил, может и не включал бы даже
    Кому еще полгода назад скажи, что все лиги будут отменены, а смотреть будем только Бялоруссов... никто не поверил бы.
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 28.03.2020 13:05
    0
    Чемпик Белоруссии!!!
    Ссылка
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