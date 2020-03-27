Экс-игрок Аякса Нури вышел из комы спустя два с половиной года

Бывший полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури, который летом 2017 года впал в кому, вышел из этого состояния.

Сообщается, что 22-летний футболист уже реагирует на окружение, может есть, и сидеть в инвалидном кресле.

Как отметил брат Нури, Абдеррахим, он уже вернулся домой, понимает где находится, он спит и ест. Но он не может встать к кровати и разговаривать.

«В хорошие дни Абдельхак общается – например, дает утвердительный ответ бровями. Но ему нелегко это делать. То, что просто для нас, для него – спорт высших достижений. Мы разговариваем с ним так, будто он здоров. Вовлекаем его в разговоры, смотрим с ним футбол, и он тоже смотрит. Замечаем, что ему нравится – он часто выражает эмоции, часто улыбается. И это здорово, это заставляет нас по-настоящему ценить улыбку», – сказал Абдеррахим Нури.

Напомним, что Нури в июле 2017 года перенес сердечный приступ во время товарищеского матча с «Вердером». В результате игрок получил необратимые повреждения мозга. «Аякс» утверждал, что предпосылок к этому не было, а первая помощь игроку оказывалась врачами клуба в соответствии с требованиями.

Позднее расследование показало, что состояние игрока могло быть лучше, если бы вовремя был использован дефибриллятор.