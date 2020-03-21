Олег СМАЛІЙЧУК: «Яке моральне право Вацко має рот відкривати?»

Екс-віце-президент «Карпат» - про конфлікт із Віктором Вацком

  • 21.03.2020 18:50
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Олег СМАЛІЙЧУК: «Яке моральне право Вацко має рот відкривати?»
© ФК Карпати. Олег Смалійчук

Олег Смалійчук звинуватив екс-коментатора в тому, що той лобіював прихід в «Карпати» агента Вадима Шаблія.

«Вацко дзвонив до Петра Петровича {Димінського} і нахвалював Шаблія, розказував, який це крутий агент, а також про те, як він мільйони заробить «Карпатам» і виведе клуб на інший рівень. Це рекомендація, а рекомендація – це апріорі відповідальність. Відповідальність мають нести не Бойчишин, чи Яцишин, а чуваки, які там нарозповідали, і сидять в Києві п’ють каву і на рибалку їздять. Це по-перше. По-друге, я вже говорив: давай цю «фістаху» в студію, я готовий прийти і поспілкуватися, як два екс-віце-президенти. Що ти зробив в «Карпатах», і як взагалі маєш моральне право рот відкривати», - сказав Смалійчук.

Раніше Вацко критикував роботу Смалійчука, а той йому гостро відповів.

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Источник — ТаТоТаке

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