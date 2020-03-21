Матч Свитолиной и Андрееску – лучший полуфинал в Индиан-Веллс за 5 лет

Женская теннисная ассоциация (WTA) назвала лучшие матчи в полуфиналах турнира в Индиан-Уэллс, который должен был проходить в эти даты, если бы не был отменен из-за коронавируса.
Первое место в списке занял трехсетовый триллер, в котором сразились Элина Свитолина и Бьянка Андрееску.
Полный матч можно посмотреть здесь.
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Источник — WTA
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