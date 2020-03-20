ВИДЕО. Съёмка на Оскар. Алиев устроил цирк прямо в супермаркете

Бывший футболист выбрал оригинальное место выполнения челленджа

  • 20.03.2020 23:59
  • 2052 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Съёмка на Оскар. Алиев устроил цирк прямо в супермаркете
© Instagram. Александр Алиев

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев пожонглировав туалетной бумагой в супермаркете, выполнив популярный ныне челлендж. Экс-хавбек выбрал оригинальное место выполнения задания.

«Съёмка на Оскар», – прокомментировал видео один из читателей. Алиев передал эстафету президенту его родного клуба Игорю Суркису (который днем ранее уже выполнил челлендж) и форварду Артему Милевскому, выступающему ныне за брестское «Динамо».

«Кому же третьему?», – так и не смог сообразить Алиев. Напомним, Александр считает, что коронавирус – это фейк.

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Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
    8number
      8number, 21.03.2020 00:05
    +2
    Буду первый, чо
    Ссылка
    8number
      8number, 21.03.2020 00:05
    +2
    Буду первый, чо
    Ссылка
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