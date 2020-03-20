ВИДЕО. Съёмка на Оскар. Алиев устроил цирк прямо в супермаркете

Бывший футболист «Динамо» Александр Алиев пожонглировав туалетной бумагой в супермаркете, выполнив популярный ныне челлендж. Экс-хавбек выбрал оригинальное место выполнения задания.

«Съёмка на Оскар», – прокомментировал видео один из читателей. Алиев передал эстафету президенту его родного клуба Игорю Суркису (который днем ранее уже выполнил челлендж) и форварду Артему Милевскому, выступающему ныне за брестское «Динамо».

«Кому же третьему?», – так и не смог сообразить Алиев. Напомним, Александр считает, что коронавирус – это фейк.