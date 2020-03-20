ВИДЕО. Халеп технично понабивала туалетную бумагу

Румынская теннисистка Симона Халеп, бывшая первая ракетка мира, приняла участие во флешмобе с туалетной бумагой, который набрал популярность во время пандемии коронавируса.

Она подписала свое видео в Твиттере: «Челлендж принят. Оставайтесь дома и будьте в безопасности».