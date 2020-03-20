ФОТО. Два динамовца с агентом убежали в лес от вируса

Защитник «Динамо» Никита Бурда и вратарь столичной команды Георгий Бущан прогулялись в лесу в компании своего агента Ивана Пироженко.
Компанию им в лесу составил экс-динамовец Дмитрий Коркишко, который сейчас выступает за «Днепр-1».
Ранее несколько игроков киевского «Динамо» (Сергей Сидорчук, Фран Соль, Николай Шапаренко, Миккель Дуэлунд и Виталий Буяльский) записали специальное видеообращение, в котором призвали всех людей оставаться дома и никуда не выходить.
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