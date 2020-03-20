Динамо Брест – Смолевичи. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Беларуской Высшей лиги

  • 20.03.2020 15:47
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Динамо Брест – Смолевичи. Текстовая трансляция матча
© ФК Динамо Брест

Беларуская Высшая лига. 1-й тур.

Динамо Брест – Смолевичи – 0:0

Динамо Брест: Павлюченко – Печенин, Павловец, Кики, Веретило – Кисляк, Нойок – Савицкий, Бакай, Гордейчук – Милевский.

Запасные: Шевченко, Игнатович, Витус, Юзепчук, Лаптев, Кривец, Быков.

Смолевичи:

Запасные:

Арбитр: Денис Щербаков (Витебск, Беларусь)

Стадион: Спорткомплекс «Брестский» (Брест, Беларусь)

В пятницу, 20-го марта, состоится поединок первого тура Беларуской Высшей лиги, в котором брестское «Динамо» сразится против «Смолевичи». Матч пройдет в Бресте (Беларусь), на поле спорткомплекса «Брестский», начало в 17:00.

Островок настоящей футбольной свободы в Европе сейчас располагается в Беларуси, где на свой очередной круг уже успел зайти розыгрыш Высшей лиги. Настала очередь и новоиспеченному действующему чемпиону, брестскому «Динамо» вступить в борьбу за право защитить вырванный из рук БАТЭ трофей. Особый контекст для украинской публики, помимо самой возможности наблюдать за футбольным поединком (да еще и со зрителями на трибунах), будет заключаться в присутствии в двух наших соотечественников в стартовом составе от Сергея Ковальчука.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Брест и «Смолевичи».

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Источник — Sport.ua

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