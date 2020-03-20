Беларуская Высшая лига. 1-й тур.



Динамо Брест – Смолевичи – 1:1



Кики, 69 – Мухамедов, 55



Кисляк, 24, Нойок, 37, Бакай, 49 – Котов, 18, Турик, 76, Ращеня, 89, Фильцов, 90



Динамо Брест: Павлюченко – Печенин, Павловец, Кики, Веретило (Юзепчук, 84) – Кисляк, Нойок (Быков, 74) – Савицкий, Бакай, Гордейчук (Лаптев, 58) – Милевский.



Запасные: Шевченко, Игнатович, Витус, Кривец.

Смолевичи: Фильцов – Турик (Вакулич, 76), Ращеня, Жевнеров, Алибеков – Котов, Бутаревич – Макаров, Мухамедов (Александрович, 87), Барсуков – Верас (Садовский, 90+2).



Запасные: Лазовский, Щегрикович, Василенок, Гомелько.



Арбитр: Денис Щербаков (Витебск, Беларусь)



Стадион: Спорткомплекс «Брестский» (Брест, Беларусь)



90+5 мин. Потягивают время гости.



90+4 мин. МОМЕНТ! В сетку с внешней стороны пробил Быков после передачи Милевского в глубину правого фланга чужой штрафной!



90+2 мин. ЗАМЕНА У СМОЛЕВИЧЕЙ. Садовский вместо Вераса завершит игру.



90 мин. Текущий тайм продлится еще, как минимум, пять минут.



90 мин. Фильцову желтая за попытку затянуть игровое время.



90 мин. Бакай со штрафного пробил очень неточно.



89 мин. Желтую получил Ращеня за грубый подкат против Печенина у правого угла своей штрафной.



87 мин. ЗАМЕНА У СМОЛЕВИЧЕЙ. Мухамедов был заменен на Александровича.



86 мин. Попытка Лаптева вернуть мяч Милевскому на правом фланге чужой штрафной была перехвачена.



84 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО БРЕСТ. Юзепчук завершит игру вместо Веретило.



82 мин. Макаров с фолом провел борьбу против соперника в чужой штрафной.



81 мин. Кики выдавил корпусом из штрафной Вераса в борьбе за верховую передачу из центра поля.



80 мин. МОМЕНТ! Милевский сегодня просто великолепен, но партнеры явно не могут завершить! Вновь корпусом Артем продавил соперников, но его прострел с правого фланга не смог замкнуть в подкате Бакай!



78 мин. МОМЕНТ! Макаров пробил над перекладиной из-за пределов штрафной после передачи с правого фланга.



76 мин. С собой на скамейку Турик забрал желтую. Не в том месте покинул пределы поля.



76 мин. ЗАМЕНА У СМОЛЕВИЧИ. Турик уступил место на поле под выход Вакулича.



75 мин. ОПАСНО! Бакай выстелил прострел с левого фланга штрафной, но партнеры не пошли замыкать!



74 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО БРЕСТ. Нойок ушел с поля. Вместо него Быков.



73 мин. Не сумел оставить мяч в пределах поля на левом фланге Бакай.



72 мин. Милевского сбили с ног на правом фланге атаки.



69 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Голевой навес с углового на правом фланге отдал Нойок! А Кики в очередной раз классно выиграл воздух в чужих владениях, но уже более результативно, нежели в первом тайме!



68 мин. МОМЕНТ! ФАНТАСТИКА! Как не залетел сейчас мяч в ворота рикошетом от левой штанги после удара Нойока?!



66 мин. Кики столкнулся с Ращеней в центре поля. Не без последствий для игрока гостей.



64 мин. МОМЕНТ! В руки Фильцову на линии ворот опустился мяч после удара головой от Нойока при подаче со штрафного с правого фланга от Кисляка.



63 мин. МОМЕНТ! Фильцов отразил ногой удар с правого фланга штрафной от Савицкого! Как же рисует атаки Милевский!



63 мин. Веретило выжал соперника корпусом во время борьбы за мяч на фланге обороны.



61 мин. МОМЕНТ! Зажег свечку над штрафной Савицкий неудачной попыткой замкнуть передачу с левого фланга!



60 мин. ОПАСНО! Турик выскакивал замыкать дальнюю штангу при простреле с правого фланга, но Веретило успел его опередить.



58 мин. ЗАМЕНА У ДИНАМО БРЕСТ. Лаптев заменил Гордейчука.



55 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Никто не стал встречать Мухамедова в опорной зоне после передачи с правого фланга атаки, а ему удался прекрасный удар в дальний нижний угол со средней дистанции!



53 мин. МОМЕНТ! Ногой отразил Фильцов удар низом из-за пределов штрафной от Нойока!



52 мин. МОМЕНТ! Рядом с дальней штангой пробил низом с правого фланга штрафной Барсуков!



51 мин. Верас нарушил правила против Кики на чужой половине.



50 мин. Жевнеров вновь боролся против Артема, но украинец и его команда вновь остались без пенальти.



49 мин. Желтая Бакаю за эмоции от падения Милевского в чужой штрафной!



47 мин. МОМЕНТ! Гордейчук насилу пробил из-за пределов штрафной. Фильцов отразил перед собой, но на отскок соперники не успели.



47 мин. Милевского не пустили к мячу во время подачи с левого фланга.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. Рукой махнул мимо мяча во время подачи углового с левого фланга Павлюченко. Фол со стороны соперника стал этому причиной.



45 мин. По меньшей мере, командам предстоит сыграть в этом тайме еще одну минуту.



45 мин. Кики на угловой перевел прострел с левого фланга.



43 мин. МОМЕНТ! Чуть было не обманул Павлюченко рикошет мяча от ноги Веретило при ударе с левого фланга штрафной от Макарова! Рядом со штангой!



42 мин. Кики выжал корпусом из штрафной Барсукова.



41 мин. Не прошла передача на ход Милевскому из центра поля.



39 мин. МОМЕНТ! Бросился под удар Бакая с левого фланга штрафной Жевнеров!



38 мин. Только сейчас сумел вернуться на поле Гордейчук.



37 мин. Нойок получил желтую за срыв контратаки соперников, которую возглавил Турик.



36 мин. Угловой заработал Гордейчук ценой повреждения во время прохода по левому флангу.



34 мин. ОПАСНО! Точно в ноги Бакая в центре чужой штрафной пришелся удар Нойока со средней дистанции!



32 мин. Слишком сильный пас для Мухамедова последовал в глубину левого фланга штрафной.



31 мин. Веретило заблокировал подачу Макарова с левого фланга.



29 мин. Бакай подал, Гордейчук не смог пробить с отскока, а Кисляк навесил с противоположного фланга точно в руки голкиперу.



28 мин. Штрафной для Бреста на левом фланге.



27 мин. Возвращал мяч Савицкий Милевскому с правого фланга в штрафную, но защитники успели сомкнуться.



26 мин. Отмахнулся локтем от соперника Милевский на чужой половине.



24 мин. Неспортивный фол в центре поля против Котова совершил Кисляк.



23 мин. Классная стенка удалась Савицкому Гордейчуку на правом фланге чужой штрафной! Жаль, что подачу Павла никто замкнуть не смог.



20 мин. Нойок был отправлен на газон в центре поля толчком в спину со стороны соперника.



19 мин. Бакай пробил со штрафного в стенку.



18 мин. Котов заблокировал удар из-за пределов штрафной рукой.



17 мин. Жевнеров сумел выиграть борьбу корпусами у Бакая на левом фланге обороны.



17 мин. ОПАСНО! Навес Веретило с правого фланга головой замкнул Кисляк. Мяч опустился уже за воротами.



16 мин. Кики вновь головой пробил после подачи углового с правого фланга. Неточно.



15 мин. ОПАСНО! Рухнул Милевский на газон в чужой штрафной! Не наступил ли ему на ногу во время неудачного отбора со спины Алибеков?!



13 мин. Навес с левого фланга от Печенина оказался слишком сильным.



11 мин. МОМЕНТ! В руки Павлюченко пробил с левого фланга штрафной Турик.



11 мин. Наугад старался подключить Бакая к атаке Милевский передачей в одно касание из центра поля. Неудачно.



10 мин. Гостям удалось перейти в позиционную атаку.



8 мин. ОПАСНО! Заблокирован удар Савицкого с острого угла на правом фланге штрафной!



7 мин. МОМЕНТ! Кики пробил головой после навеса от Кисляка с углового на правом фланге! Из-под перекладины достал в прыжке Фильцов!



7 мин. Фильцов смахнул мяч над вратарской после подачи с левого фланга.



5 мин. МОМЕНТ! Бакай решил через себя пробить с предельно острого угла на левом фланге! Уже во вратарской мог протолкнуть мяч в сетку Верас, но не допрыгнул!



4 мин. Навес Бакая со штрафного с левого фланга был перехвачен.



3 мин. ОПАСНО! Милевский остановил мяч для Гордийчука в центре штрафной во время подачи с правого фланга, но защитники успели заблокировать удар, после чего Артем нашел подключение Печенина, но и его успел опередить Мухамедов.



2 мин. ОПАСНО! Со штрафного с левого фланга классно подркутил мяч Барсуков, однако мяч пролетел над перекладиной!



2 мин. Фол Веретило на правом фланге обороны.



1 мин. Котов ногой воткнулся в газон во время подачи с правого фланга.



1 мин. ОПАСНО! Савицкий ворвался на правый фланг штрафной уже в первой атаке, но его прострел в центр перехватили защитники.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В пятницу, 20-го марта, состоится поединок первого тура Беларуской Высшей лиги, в котором брестское «Динамо» сразится против «Смолевичи». Матч пройдет в Бресте (Беларусь), на поле спорткомплекса «Брестский», начало в 17:00.

Островок настоящей футбольной свободы в Европе сейчас располагается в Беларуси, где на свой очередной круг уже успел зайти розыгрыш Высшей лиги. Настала очередь и новоиспеченному действующему чемпиону, брестскому «Динамо» вступить в борьбу за право защитить вырванный из рук БАТЭ трофей. Особый контекст для украинской публики, помимо самой возможности наблюдать за футбольным поединком (да еще и со зрителями на трибунах), будет заключаться в присутствии в двух наших соотечественников в стартовом составе от Сергея Ковальчука.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Брест и «Смолевичи».