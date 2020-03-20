Динамо Брест – Смолевичи – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура Беларуской Высшей лиги

  • 20.03.2020 16:55
  • 1088 просмотров
  • 3 комментария
Динамо Брест – Смолевичи – 0:0. LIVE
© ФК Динамо Брест

Беларуская Высшая лига. 1-й тур.

Динамо Брест – Смолевичи – 0:0

 Котов, 18

Динамо Брест: Павлюченко – Печенин, Павловец, Кики, Веретило – Кисляк, Нойок – Савицкий, Бакай, Гордейчук – Милевский.

Запасные: Шевченко, Игнатович, Витус, Юзепчук, Лаптев, Кривец, Быков.

Смолевичи: Фильцов – Турик, Ращеня, Жевнеров, Алибеков – Котов, Бутаревич – Макаров, Мухамедов, Барсуков – Верас.

Запасные: Лазовский, Александрович, Щегрикович, Василенок, Садовский, Гомелько, Вакулич.

Арбитр: Денис Щербаков (Витебск, Беларусь)

Стадион: Спорткомплекс «Брестский» (Брест, Беларусь)

20 мин. Нойок был отправлен на газон в центре поля толчком в спину со стороны соперника.

19 мин. Бакай пробил со штрафного в стенку.

18 мин. Котов заблокировал удар из-за пределов штрафной рукой.

17 мин. Жевнеров сумел выиграть борьбу корпусами у Бакая на левом фланге обороны.

17 мин. ОПАСНО! Навес Веретило с правого фланга головой замкнул Кисляк. Мяч опустился уже за воротами.

16 мин. Кики вновь головой пробил после подачи углового с правого фланга. Неточно.

15 мин. ОПАСНО! Рухнул Милевский на газон в чужой штрафной! Не наступил ли ему на ногу во время неудачного отбора со спины Алибеков?!

13 мин. Навес с левого фланга от Печенина оказался слишком сильным.

11 мин. МОМЕНТ! В руки Павлюченко пробил с левого фланга штрафной Турик.

11 мин. Наугад старался подключить Бакая к атаке Милевский передачей в одно касание из центра поля. Неудачно.

10 мин. Гостям удалось перейти в позиционную атаку.

8 мин. ОПАСНО! Заблокирован удар Савицкого с острого угла на правом фланге штрафной!

7 мин. МОМЕНТ! Кики пробил головой после навеса от Кисляка с углового на правом фланге! Из-под перекладины достал в прыжке Фильцов!

7 мин. Фильцов смахнул мяч над вратарской после подачи с левого фланга.

5 мин. МОМЕНТ! Бакай решил через себя пробить с предельно острого угла на левом фланге! Уже во вратарской мог протолкнуть мяч в сетку Верас, но не допрыгнул!

4 мин. Навес Бакая со штрафного с левого фланга был перехвачен.

3 мин. ОПАСНО! Милевский остановил мяч для Гордийчука в центре штрафной во время подачи с правого фланга, но защитники успели заблокировать удар, после чего Артем нашел подключение Печенина, но и его успел опередить Мухамедов.

2 мин. ОПАСНО! Со штрафного с левого фланга классно подркутил мяч Барсуков, однако мяч пролетел над перекладиной!

2 мин. Фол Веретило на правом фланге обороны.

1 мин. Котов ногой воткнулся в газон во время подачи с правого фланга.

1 мин. ОПАСНО! Савицкий ворвался на правый фланг штрафной уже в первой атаке, но его прострел в центр перехватили защитники.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 20-го марта, состоится поединок первого тура Беларуской Высшей лиги, в котором брестское «Динамо» сразится против «Смолевичи». Матч пройдет в Бресте (Беларусь), на поле спорткомплекса «Брестский», начало в 17:00.

Островок настоящей футбольной свободы в Европе сейчас располагается в Беларуси, где на свой очередной круг уже успел зайти розыгрыш Высшей лиги. Настала очередь и новоиспеченному действующему чемпиону, брестскому «Динамо» вступить в борьбу за право защитить вырванный из рук БАТЭ трофей. Особый контекст для украинской публики, помимо самой возможности наблюдать за футбольным поединком (да еще и со зрителями на трибунах), будет заключаться в присутствии в двух наших соотечественников в стартовом составе от Сергея Ковальчука.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Брест и «Смолевичи».

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    андрей лавров
    online
      андрей лавров, 20.03.2020 17:16
    0
    8number, 20.03.2020 17:03
    Могли бы и футболы 123 показать
    то ж показує спорт 1
    http://xittv.net/sport1.html
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 20.03.2020 17:11
    0
    Давайте еще Китайский чемп! )
    Ссылка
    8number
      8number, 20.03.2020 17:03
    0
    Могли бы и футболы 123 показать
    Ссылка
    андрей лавров
    online
      андрей лавров, 20.03.2020 17:16
    0
    8number, 20.03.2020 17:03
    Могли бы и футболы 123 показать
    то ж показує спорт 1
    http://xittv.net/sport1.html
    Ссылка
    Omen
    online
      Omen, 20.03.2020 17:11
    0
    Давайте еще Китайский чемп! )
    Ссылка
    8number
      8number, 20.03.2020 17:03
    0
    Могли бы и футболы 123 показать
    Ссылка
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