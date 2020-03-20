Беларуская Высшая лига. 1-й тур.



Динамо Брест – Смолевичи – 0:0



Котов, 18



Динамо Брест: Павлюченко – Печенин, Павловец, Кики, Веретило – Кисляк, Нойок – Савицкий, Бакай, Гордейчук – Милевский.



Запасные: Шевченко, Игнатович, Витус, Юзепчук, Лаптев, Кривец, Быков.

Смолевичи: Фильцов – Турик, Ращеня, Жевнеров, Алибеков – Котов, Бутаревич – Макаров, Мухамедов, Барсуков – Верас.



Запасные: Лазовский, Александрович, Щегрикович, Василенок, Садовский, Гомелько, Вакулич.



Арбитр: Денис Щербаков (Витебск, Беларусь)



Стадион: Спорткомплекс «Брестский» (Брест, Беларусь)



20 мин. Нойок был отправлен на газон в центре поля толчком в спину со стороны соперника.



19 мин. Бакай пробил со штрафного в стенку.



18 мин. Котов заблокировал удар из-за пределов штрафной рукой.



17 мин. Жевнеров сумел выиграть борьбу корпусами у Бакая на левом фланге обороны.



17 мин. ОПАСНО! Навес Веретило с правого фланга головой замкнул Кисляк. Мяч опустился уже за воротами.



16 мин. Кики вновь головой пробил после подачи углового с правого фланга. Неточно.



15 мин. ОПАСНО! Рухнул Милевский на газон в чужой штрафной! Не наступил ли ему на ногу во время неудачного отбора со спины Алибеков?!



13 мин. Навес с левого фланга от Печенина оказался слишком сильным.



11 мин. МОМЕНТ! В руки Павлюченко пробил с левого фланга штрафной Турик.



11 мин. Наугад старался подключить Бакая к атаке Милевский передачей в одно касание из центра поля. Неудачно.



10 мин. Гостям удалось перейти в позиционную атаку.



8 мин. ОПАСНО! Заблокирован удар Савицкого с острого угла на правом фланге штрафной!



7 мин. МОМЕНТ! Кики пробил головой после навеса от Кисляка с углового на правом фланге! Из-под перекладины достал в прыжке Фильцов!



7 мин. Фильцов смахнул мяч над вратарской после подачи с левого фланга.



5 мин. МОМЕНТ! Бакай решил через себя пробить с предельно острого угла на левом фланге! Уже во вратарской мог протолкнуть мяч в сетку Верас, но не допрыгнул!



4 мин. Навес Бакая со штрафного с левого фланга был перехвачен.



3 мин. ОПАСНО! Милевский остановил мяч для Гордийчука в центре штрафной во время подачи с правого фланга, но защитники успели заблокировать удар, после чего Артем нашел подключение Печенина, но и его успел опередить Мухамедов.



2 мин. ОПАСНО! Со штрафного с левого фланга классно подркутил мяч Барсуков, однако мяч пролетел над перекладиной!



2 мин. Фол Веретило на правом фланге обороны.



1 мин. Котов ногой воткнулся в газон во время подачи с правого фланга.



1 мин. ОПАСНО! Савицкий ворвался на правый фланг штрафной уже в первой атаке, но его прострел в центр перехватили защитники.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В пятницу, 20-го марта, состоится поединок первого тура Беларуской Высшей лиги, в котором брестское «Динамо» сразится против «Смолевичи». Матч пройдет в Бресте (Беларусь), на поле спорткомплекса «Брестский», начало в 17:00.

Островок настоящей футбольной свободы в Европе сейчас располагается в Беларуси, где на свой очередной круг уже успел зайти розыгрыш Высшей лиги. Настала очередь и новоиспеченному действующему чемпиону, брестскому «Динамо» вступить в борьбу за право защитить вырванный из рук БАТЭ трофей. Особый контекст для украинской публики, помимо самой возможности наблюдать за футбольным поединком (да еще и со зрителями на трибунах), будет заключаться в присутствии в двух наших соотечественников в стартовом составе от Сергея Ковальчука.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Динамо» Брест и «Смолевичи».