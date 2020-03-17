Началось заседание УЕФА. Предложено перенести Евро-2020 на лето 2021 года

Еврокубки текущего сезона планируют доиграть в июне 2020 года

  • 17.03.2020 14:01
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Началось заседание УЕФА. Предложено перенести Евро-2020 на лето 2021 года
© УЕФА

Сегодня, 17 марта, УЕФА проводит заседание в режиме видеоконференции с представителями всех европейских федераций, чтобы обсудить ключевые решения о дальнейшем календаре европейского футбола.

В заседании, которое уже началось, принимают участие представители 55 стран-членов УЕФА, Ассоциации европейских клубов и европейских лиг.

По информации Sport.ua, УЕФА официально предложил перенести чемпионат Европы 2020 на следующее лето и провести его с 11 июня по 11 июля 2021 года. Как ранее планировалось, турнир будет проходить во многих городах по всему континенту.

Кроме того, все оставшиеся матчи еврокубков текущего сезона (Лиги чемпионов и Лиги Европы) боссы УЕФА предложили сыграть в июне 2020 года. Конечно, же, если это позволит ситуация с пандемией коронавируса.

Теперь эти предложения, выдвинутые УЕФА, должны быть утверждены исполкомом и национальными федерациями.

В проекте резолюций не сказано ничего о компенсации, которая, по некоторой неподтвержденной информации, УЕФА якобы хотела получить от национальных ассоциаций за отсрочку Евро-2020.

См. также: Что ожидается на заседании УЕФА? Все текущие лидеры станут чемпионами

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Источник — Sport.ua

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