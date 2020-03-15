Томаш КЕНДЗЕРА: «Я получил травму и не смог продолжить игру»

Защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал игру 23-го тура УПЛ с черниговской «Десной» (1:1) в интервью клубным СМИ.
– Что не получилось сегодня?
– Не получилось выиграть.
– Почему тебя заменили?
– Я получил травму, не мог продолжить игру.
– «Динамо» снова не обыграло дома «Десну». Это уже систематическая ошибка или это случайность?
– Не знаю, к сожалению, индивидуальная ошибка привела к потере двух очков.
– Без болельщиков футбол – не футбол?
– Конечно.
– Как считаешь, какое решение нужно принять для украинского футбола сейчас?
– Нужно смотреть. Испания, Италия, Англия, Германия остановили свои чемпионаты и считаю, что подобное решение будет хорошим для всей Украины.
– Что сейчас можешь сказать про игру с «Десной» нашим болельщикам?
– Извините, мы старались сегодня, но не выиграли. Надо смотреть, что дальше будет, потому что такая ситуация сейчас в Европе.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.