Украинская Премьер-лига. 23-й тур

Олимпик - Ворскла - 1:0

Баланюк (21)

На 23-й минуте Шехич не реализовал пенальти.

Якубу (9), Кичак (22)



«Олимпик»: Кичак, Лебеденко, Литвин, Гришко, Ксёнз, Цымбалюк, Завийский, Политыло, Кравченко, Тейшейра, Баланюк

Запасные: Крынский, Снурницын, Балашов, Романовский, Е.Пасич, Чогадзе

«Ворскла»: Ризнык, Пердута, Альюн, Якубу, Баенко, Скляр, Пуцлин, Шехич (Кулач, 34), Луизао, Кане, Степанюк

Запасные: Ткаченко, Мартыненко, Чеснаков, Васин, Кравчук, Ребенок.

Арбитр: Ярослав Козык (Мукачево)

Стадион: «Динамо» им.В.Лобановского

36 мин. Луизао пробил с правого фланга над перекладиной.

34 мин. Замена у «Ворсклы». Вместо Шехича на поле вышел Кулач.

33 мин. Могла получиться острая атака у гостей, но боковой судья зафиксировал офсайд.

31 мин. После подачи с угла поля мяч немного пометался в штрафной площади «Олимпика» и все же защитники сумели выбить его подальше от ворот.

30 мин. «Ворскла» заработала угловой.

27 мин. После столь бурных событий, игра снова немного успокоилась.

23 мин. Кичак берет пенальти от Шехича. Игрок «Ворсклы» пробил в правый от себя угол и голкипер хозяев поля отбил мяч на угловой.

22 мин. Предупрежден Кичак («Олимкик») за то, что задержал Луизао рукой.

22 мин. Быстрый ответ от «Ворсклы» и Луизао заработал пенальти!

21 мин. ГГГОООООООЛЛЛ! 1:0. Гол забил Денис Баланюк. Тейшера перехватил мяч, отдал его направо Лебеденко, тот вернул мяч Тейшеры, который пробил по воротам из пределов штрафной площади. Ризнык мяч отбил и Баланюк первым оказался на добивании.

19 мин. Тейшейра ответил неточным ударом, мяч полетел выше ворот.

18 мин. Наконец-то мы дождались первого хоть какого-то момента. Пердута справа сделал передачу на линию вратарской, где Степанюк попытался пробить слету, но неточно.

17 мин. Ничего не получается в атаке ни у хозяев поля, ни у гостей.

14 мин. Офсайд у Луизао.

12 мин. По-прежнему игра проходит без моментов.

9 мин. Первое предупреждение в мачте. Желтую карточку за грубую игру получил Якубу («Ворскла»).

8 мин. «Олимпик» попытался организовать позиционную атаку, но Ксёнз плохо выполнил аут и мяч вылетел за пределы поля.

6 мин. Пока ничего интересного на поле не происходит. Очень осторожно действуют футболисты, боясь ошибиться.

3 мин. Хозяева поля получили право на штрафной удар вблизи ворот соперника, но разыграли его неудачно.

2 мин. Игра началась в невысоком темпе и проходит в основном возле центрального круга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ

В 23-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги в воскресенье 15 марта донецкий «Олимпик» будет принимать полтавскую «Ворсклу».

Команды являются соседями по турнирной таблице и ведут борьбу за то, чтобы остаться в украинской Премьер-Лиге. Интересно, что в предыдущем 22-м туре соперники встречались друг с другом и тогда в Полтаве успеха добились хозяева поля со счетом 1:0.

После той игры «Ворскла» сумела пробиться в полуфинал Кубка Украины, обыграв черниговскую «Десну», а у «Олимпика» сменился наставник - вместо Висенте Гомеса теперь исполняющим обязанности главного тренера будет Игорь Климовский.

Матч «Олимпик» - «Ворскла» пройдет в Киеве на стадионе «Динамо». Начало поединка в 19.30. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка