23-й тур
Динамо Киев
0:0
Десна
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Динамо – Десна – 1:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 15.03.2020 16:58
  • 9359 просмотров
  • 53 комментария
Динамо – Десна – 1:0. LIVE
© ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига. 23 тур.

«Динамо Киев» – «Десна» – 1:0

Назарий Русин (23) – Сергей Старенький (47)

«Динамо Киев»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов, Томаш Кендзёра (Александр Караваев, 46), Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Виталий Буяльский, Беньямин Вербич, Назарий Русин, Виктор Цыганков

Запас: Денис Бойко, Фран Соль, Георгий Цитаишвили, Aлександр Андриевский, Илья Забарный, Aлександр Караваев, Богдан Билошевский.

«Десна»: Евгений Паст, Максим Имереков, Андрей Гитченко, Тамм, Ефим Конопля, Владислав Огиря, Андрей Домбровский, Леван Арвеладзе (Алексей Гуцуляк, 67), Владислав Калитвинцев, Aлександр Филиппов, Сергей Старенький.

Запас: Игорь Литовка, Виталий Ермаков, Егор Картушов, Дмитрий Хлебас, Андрей Тотовицкий, Орест Кузык.

Арбитр: Сергей Бойко (Киевская обл.)

НСК «Олимпийский» (Киев)

 

69 мин. ГОООООООООООООООООООЛЛЛ!!! 1:0!!!

67 мин. Замена у Десны. Вместо Арвеладзе на поле вышел Гуцуляк.

64 мин. Караваев неудачно навесил с правого фланга.

62 мин. Цыганков из-за пределов штрафной пробил несильно в руки Пасту.

61 мин. Караваев с правого фланга навесил в руки Пасту.

59 мин. Неудачная атака Динамо.

57 мин. Арвеладзе нарушил правила в центре поля.

56 мин. Шепелев приблизился к штрафной Десны и пробил выше ворот.

53 мин. После навеса с углового Шабанов бил головой и не попал в ворота!

52 мин. Караваев прострелил с правого фланга, и Тамм выбил мяч на угловой.

49 мин. Караваев навесил с правого фланга, и защитник Десны выбил мяч.

47 мин. Старенький пытался сорвать атаку Динамо.

47 мин. После поперечной передачи от Вербича Буяльский из полукружия штрафной пробил намного выше ворот.

46 мин. Замена у Динамо. Вместо Кендзёры на поле вышел Караваев.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

44 мин. МОМЕНТИЩЕ! После прострела Цыганкова мяч от защитника отскочил к Шепелеву, который из убойной позиции попал в перекладину!!!

43 мин. Киевляне владеют территориальным преимуществом.

41 мин. Филиппов сделал перехват в центре поля, но киевляне быстро вернули себе мяч.

38 мин. Киевляне контролируют мяч.

36 мин. Вербич нарушил правила на половине поля Десны.

33 мин. Неудачная атака Динамо.

31 мин. После обрезки Кадири черниговчане провели быструю атаку, и Филиппов из-под Кендзеры пробил в руки Бущану!

29 мин. Калитвинцев с правого фланга навесил на дальнюю штангу, и Филиппов немного не успел к мячу!

29 мин. Русин справа ворвался в штрафную Десны, и в ситуацию вовремя вмешался Тамм.

28 мин. Огиря грубо сыграл в центре поля.

26 мин. Оффсайд у Русина.

23 мин. Русин грубо сыграл против Паста в штрафной Десны.

20 мин. По угловым - 4:1.

19 мин. Конопля заблокировал подачу Кендзеры с правого фланга.

17 мин. Атака Динамо завершилась неточной передачей Цыганкова.

15 мин. После навеса с углового мяч упал во вратарскую Динамо, и киевляне разобрались в эпизоде.

14 мин. Арвеладзе справа ворвался в штрафную Динамо, и Шабанов заблокировал прострел соперника.

12 мин. И сразу ответ Десны! Калитвинцев из левого угла штрафной Динамо из-под защитника нанес удар, и Бущан в падении отбил мяч!

11 мин. ОПАСНО! После навеса с правого фланга защитник Десны выбил мяч к линии штрафной, и Кадири с лёта нанес удар - Паст в падении отбил!

9 мин. Вербич нарушил правила возле штрафной Десны.

7 мин. Вербич с левого фланга прострелил на ближнюю штангу, где был Русин, и Гитченко выбил мяч на угловой.

6 мин. Киевляне контролируют мяч.

4 мин. Миколенко нарушил правила в центре поля.

2 мин. Арвеладзе слишком сильно навесил с левого фланга.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

В воскресенье, 15-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское «Динамо» будет принимать черниговскую «Десну». Матч пройдет на НСК «Олимпийский», начало – в 17:00.

В прошлый уик-энд киевский клуб вернул себе вторую позицию турнирной таблицы именно благодаря «Десне», которая с минимальным счетом обыграла «Зарю». Само «Динамо» встречалось на выезде с «Александрией» и одержало победу со счетом 3:1. В мид-уик и «бело-синие», и северяне проводили встречи в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Команда Алексея Михайличенко в дополнительное время вырвала победу у той же «Александрии», а черниговчане уступили полтавской «Ворскле». В первом круге «Десна» в Киеве одолела «Динамо» со счетом 2:1, а в Чернигове киевляне взяли реванш – 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Десна».

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Ya-Legenda
    online
      Ya-Legenda, 15.03.2020 18:29
    0
    Без болельщиков футбол отстой полный, не знаю как там футболистам на поле играеться, но по ТВ смотреть такой футбол, просто не интересно!
    Ссылка
    8number
      8number, 15.03.2020 18:29
    0
    Нiiiiiii \ \
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 15.03.2020 18:29
    0
    У комментатора оргазм)))
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 18:29
    0
    Ну вот моё имхо и прошло. Сколько верёвочке не виться, а Динамо забило.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:28
    0
    stopor2016, 15.03.2020 18:22
    Хуже этой игры только коронавирус ...
    Та ладно не парься - щас 30-ти лямовый игрок забьёт опять дурака в 9-ку и все фаны будут писять паром в потолок
    Ссылка
    Kevko
    online
      Kevko, 15.03.2020 18:27
    0
    Эта игра отчетливо показывает: индивидуальный класс игроков Динамо не выше, чем у игроков Десны (возможно за отдельными исключениями), уровень тренера Рябоконя не ниже уровня тренера Михайличенко. Закономерный итог деградации Динамо
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 18:27
    0
    Саня Бах, 15.03.2020 18:15
    Коментатору як би дозволили то сам забив би Деснi.
    Так он же за Динамо чешет... Наголос не чуеш?
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 18:24
    0
    AK_228, 15.03.2020 18:18
    Не, он объективный
    ... з родини совових...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.03.2020 18:22
    +2
    Хуже этой игры только коронавирус ...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:21
    +2
    Картинка конечно на 2+2 Гiвно. После 5-ти мегабитной картинки АПЛ, картинка от плюсов полный отстой
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 15.03.2020 18:20
    0
    тягомотина
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 18:18
    +2
    Саня Бах, 15.03.2020 18:15
    Коментатору як би дозволили то сам забив би Деснi.
    Не, он объективный
    Ссылка
    Анатолий Власович
    online
      Анатолий Власович, 15.03.2020 18:17
    -2
    Виктор Иванов, 15.03.2020 18:03
    После Германии в четверг, добавляй.
    А за сегодня почему молчишь?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:16
    +2
    VVV, 15.03.2020 18:05
    А яку гру може показувати команда, якщо головний тренер з відмороженим обличчям увесь матч сидить на лавочці і дивиться в нікуди,а його асистент єдине,що може підказати,це «ліцом» , і «бліже»? Для цих людей навіть просто слово «тактика» невідоме..
    Физрук почти копирует великого мэтра. Только ему малость не хватает колебательных движений и немного мозговых извилин
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 18:15
    +2
    Коментатору як би дозволили то сам забив би Деснi.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 18:11
    +1
    Паст не допрыгивал до девятки...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:05
    +4
    Плять, показали подошвы бутс Буяльского - чистые ЛАБУТЕНЫ
    Ссылка
    VVV
    online
      VVV, 15.03.2020 18:05
    0
    А яку гру може показувати команда, якщо головний тренер з відмороженим обличчям увесь матч сидить на лавочці і дивиться в нікуди,а його асистент єдине,що може підказати,це «ліцом» , і «бліже»? Для цих людей навіть просто слово «тактика» невідоме..
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:03
    +1
    George Abuladze, 15.03.2020 17:49
    Первый тайм закончен, игра двух абсолютно равных команд, уровня первой лиги
    Ну я не был-бы столь категоричен про первый дивизион. ДК команда уровня группового турнира лиги Европы. Правда потом вылетают с позором от
    ноунеймов , но и на страруху бывает проруха....
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 18:03
    +3
    Анатолий Власович, 15.03.2020 17:58
    Уже все видели от Шахтёра два блистательных тайма.
    После Германии в четверг, добавляй.
    Ссылка
    pricolist
      pricolist, 15.03.2020 17:44
    +9
    игра такая увлекательная, что комментатор радуется диагональной передаче Шабанова)))
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 15.03.2020 17:34
    +7
    Ох и комментатор,сам смотри свой профутбол
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 17:09
    +6
    Фперёд Десна!! Дави хранителей картонных кубков
    Ссылка
    George Abuladze
    online
      George Abuladze, 15.03.2020 17:49
    +5
    Первый тайм закончен, игра двух абсолютно равных команд, уровня первой лиги
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:05
    +4
    Плять, показали подошвы бутс Буяльского - чистые ЛАБУТЕНЫ
    Ссылка
    khatskevich_bog
    online
      khatskevich_bog, 15.03.2020 17:52
    +4
    Динамо показало блестательный и показательный первый тайм, во втором будет жесть
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.03.2020 17:52
    +4
    Первый тайм нудной тягомотины завершён. Ждём второй тайм и надеемся увидеть футбол, а не безтолковую беготню
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 18:03
    +3
    Анатолий Власович, 15.03.2020 17:58
    Уже все видели от Шахтёра два блистательных тайма.
    После Германии в четверг, добавляй.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 17:51
    +3
    pricolist, 15.03.2020 17:44
    игра такая увлекательная, что комментатор радуется диагональной передаче Шабанова)))
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 17:50
    +3
    И мяч попадает в брэвно! (Котэ Махарадзе)
    Ссылка
    KREKER
      KREKER, 15.03.2020 17:41
    +3
    Юхим Конопля - єдиний яскравий промінь у складі обох команд за перші 40хв. гри.
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 17:38
    +3
    Коментатор мудак !
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 15.03.2020 17:31
    +3
    Диктор грузит. В 23:оо Про футбол. Оставайтесь дома и хорошо покушайте. А ничего что некоторым вставать на работу в 5-6 утра?
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 17:29
    +3
    jekаfunny, 15.03.2020 17:25
    не С тобой
    Это и коню понятно.
    Просто смешно выглядит твои обращения к хранителю манускриптов. Ты бы для начала провёл-бы на тренерский мостик WiFi, а уж потом -бы семафорил и давал -бы указания физруку
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 15.03.2020 18:22
    +2
    Хуже этой игры только коронавирус ...
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:21
    +2
    Картинка конечно на 2+2 Гiвно. После 5-ти мегабитной картинки АПЛ, картинка от плюсов полный отстой
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 18:18
    +2
    Саня Бах, 15.03.2020 18:15
    Коментатору як би дозволили то сам забив би Деснi.
    Не, он объективный
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 15.03.2020 18:16
    +2
    VVV, 15.03.2020 18:05
    А яку гру може показувати команда, якщо головний тренер з відмороженим обличчям увесь матч сидить на лавочці і дивиться в нікуди,а його асистент єдине,що може підказати,це «ліцом» , і «бліже»? Для цих людей навіть просто слово «тактика» невідоме..
    Физрук почти копирует великого мэтра. Только ему малость не хватает колебательных движений и немного мозговых извилин
    Ссылка
    Саня Бах
      Саня Бах, 15.03.2020 18:15
    +2
    Коментатору як би дозволили то сам забив би Деснi.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 15.03.2020 17:51
    +2
    George Abuladze, 15.03.2020 17:49
    Первый тайм закончен, игра двух абсолютно равных команд, уровня первой лиги
    Ссылка
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