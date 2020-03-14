У двух игроков Фиорентины нет коронавируса

«Фиорентина» заявила о том, что у двух футболистов команды — Патрика Кутроне и Германа Пеццелы — обнаружены симптомы коронавируса. Также симптомы появились у физиотерапевта команды Стефано Дайнелли.
Несмотря на это, тесты показали отсутствие вируса в организмах футболистов. Все они здоровы и находятся на карантине во Флоренции.
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Источник — ФК Фиорентина
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