У двух игроков Фиорентины нет коронавируса

«Фиорентина» заявила о том, что у двух футболистов команды — Патрика Кутроне и Германа Пеццелы — обнаружены симптомы коронавируса. Также симптомы появились у физиотерапевта команды Стефано Дайнелли.

Несмотря на это, тесты показали отсутствие вируса в организмах футболистов. Все они здоровы и находятся на карантине во Флоренции.