ВИДЕО. Гармаш забил свой дебютный гол в Турции

Хавбек «Динамо» открыл счет своим голам за «Ризеспор»

  • 13.03.2020 20:27
  • 955 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Гармаш забил свой дебютный гол в Турции
© ФК Ризеспор

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш, который сейчас на правах аренды выступает за «Ризеспор», забил свой первый гол в составе турецкого клуба.

Он отличился в ворота «Анкарагюджю» на 46-й минуте в 26-м туре чемпионата Турции. После первого тайма «Анкарагюджю» ведет 2:1.

Кроме Гармаша, в основе «Ризеспора» на матч вышел и Николай Моорзюк. Андрей Борячук остался на скамейке запасных.

В составе «Анкарагюджю» второй гол забил еще один игрок, который принадлежит «Динамо» - Жерсон Родригеш.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 13.03.2020 20:39
    0
    Головой в Динамо не думал, теперь есть возможность ее умело подставить.
    Ссылка
    neberu
      neberu, 13.03.2020 20:37
    +1
    27 января-Украинский полузащитник Денис Гармаш отметился дебютным голом за турецкий Ризеспор.Футболист отличился в матче 19 тура чемпионата Турции против лидера Сивасспора.
    Ссылка
    neberu
      neberu, 13.03.2020 20:37
    +1
    27 января-Украинский полузащитник Денис Гармаш отметился дебютным голом за турецкий Ризеспор.Футболист отличился в матче 19 тура чемпионата Турции против лидера Сивасспора.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 13.03.2020 20:39
    0
    Головой в Динамо не думал, теперь есть возможность ее умело подставить.
    Ссылка
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