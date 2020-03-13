ВИДЕО. Гармаш забил свой дебютный гол в Турции

Полузащитник «Динамо» Денис Гармаш, который сейчас на правах аренды выступает за «Ризеспор», забил свой первый гол в составе турецкого клуба.
Он отличился в ворота «Анкарагюджю» на 46-й минуте в 26-м туре чемпионата Турции. После первого тайма «Анкарагюджю» ведет 2:1.
Кроме Гармаша, в основе «Ризеспора» на матч вышел и Николай Моорзюк. Андрей Борячук остался на скамейке запасных.
В составе «Анкарагюджю» второй гол забил еще один игрок, который принадлежит «Динамо» - Жерсон Родригеш.
Источник — Sport.ua
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