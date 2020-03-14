Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Днепр-1» – «Мариуполь» – 0:0

Алексей Хобленко (53) – Дава (26)

«Днепр-1»: Андрей Клищук, Владимир Адамюк, Максим Лопырёнок, Сергей Логинов, Владимир Полевой, Арсений Батагов, Франциско Ди Франко, Юрий Вакулко, Сергей Булеца, Aлександр Назаренко, Хобленко Алексей

Запас: Валерий Юрчук, Владислав Шаповал, Aлександр Снижко, Алексей Чичиков, Дмитрий Коркишко, Владислав Супряга, Папа Гуйе

«Мариуполь»: Евгений Гальчук, Игорь Кирюханцев, Дава, Назарий Муравский, Алексей Быков, Максим Чех, Валерий Федорчук, Виктор Корниенко, Дмитрий Топалов, Руслан Фомин, Вячеслав Чурко

Запас: Артем Поспелов, Даниил Сагуткин, Андрей Кулаков, Игорь Тищенко, Павел Полегенько, Алексей Кащук, Станислав Библик

Арбитр: Катерина Монзуль (Харьков)

Стадион «Днепр-Арена» (Днепр)

59 мин. Топалов навесил с правого фланга, и Фомин головой пробил выше ворот.

58 мин. После навеса с углового Адамюк головой пробил намного выше ворот.

56 мин. После навеса с левого фланга Федорчук пробил выше ворот.

53 мин. Хобленко грубо сыграл против Чеха.

51 мин. Ди Франко нарушил правила на половине поля Мариуполя.

48 мин. Булеца навесил с углового, и мариупольцы выбили мяч.

46 мин. Чурко слева ворвался в штрафную Днепра-1 и пробил в руки Клищуку.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45 мин. Монзуль добавила 1 минуту.

45 мин. Мариупольцы контролируют мяч.

43 мин. Чурко из правого угла штрафной Днепра-1 пробил намного выше перекладины.

40 мин. В невысоком темпе идет игра.

37 мин. Теперь уже гости больше атакуют в матче.

34 мин. Корниенко приблизился к левому углу штрафной Днепра-1 и пробил мимо дальнего угла!

31 мин. А вот и ответ Мариуполя! После скидки от Фомина Кирюханцев из центра штрафной пробил выше ворот!

28 мин. МОМЕНТИЩЕ!!! Булеца пробил со штрафного, Гальчук среагировал, мяч попал в штангу и, прокатившись по линии ворот, был выбит защитником!

26 мин. Дава сбил Хобленко и сорвал атаку Днепра-1.

24 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Корниенко навесил с левого фланга, и защитник Днепра-1 выбил мяч.

20 мин. Вакулко головой пробил намного выше ворот.

18 мин. Игра идет на половине поля Мариуполя.

16 мин. Фомину оказывают медицинскую помощь. До крови разбито лицо у капитана Мариуполя.

13 мин. Полевой сделал слишком сильную передачу по левому флангу на ход Назаренко.

10 мин. Хозяева поля больше владеют мячом, мариупольцы рассчитывают на быстрые контратаки.

8 мин. Днепряне контролируют мяч.

5 мин. Неудачная атака Днепра.

3 мин. Оффсайд у Фомина.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В субботу, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» будет принимать «Мариуполь». Матч пройдет на стадионе «Днепр-Арена» и начнется в 17:00.

Днепровский и мариупольский коллективы завершили первый этап чемпионата Украины с одинаковым количеством набранных очков. Азовцы до последнего боролись за возможность оказаться в лучшей шестерке, но именно «Днепр-1» не позволил команде Александра Бабича выполнить эту задачу. В прошлое воскресенье «Мариуполь» потерпел фиаско на «Днепр-Арене», уступив хозяевам поля со счетом 0:3. При этом мариупольцы заканчивали встречу ввосьмером: красные карточки получили Чоботенко, Яворский и Игнатенко. После болезненного поражения азовцы несколько улучшили себе настроение, пробившись в полуфинал Кубка Украины.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» - «Мариуполь».