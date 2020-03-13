23-й тур
Александрия
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Колос К
14.03.2020 17:00

Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги

  • 13.03.2020 10:29
  • 141 просмотр
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Александрия – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Александрия

В суббота, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сразится против «Колоса» из с. Ковалевка. Матч пройдет во Александрии, на поле КСК «Ника», начало в 17:00.

Войти во вторую часть розыгрыша Украинской Премьер-лиги командам с пятого и шестого мест поможет очная встреча в первом туре после деления турнирной таблицы пополам. «Александрия» в недавнем прошлом сбросила с себя необходимость участия в национальном Кубке на остаток сезона, так что теперь вполне спокойно может сосредоточиться на улучшении персональных позиций в чемпионате. А вот коллективу Руслана Костышина остается лишь не ударить в грязь лицом во время противостояний в категории топ-6 в рамках дебютного сезона в элите украинского футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Александрией» и «Колосом».

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Источник — Sport.ua

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