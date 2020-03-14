Украинская Премьер-лига. 23-й тур.



Александрия – Колос – 2:1



Гречишкин, 45, Грицук, 55 (пен.) – Сорокин, 35



Безбородько, 6, Бабогло, 60 – Ориховский, 3, Вильхамссон, 23, Сорокин, 45, Максименко, 54



Александрия: Билык – Вантух, Дубра, Бабогло, Пашаев – Запорожан (Ковалец, 46), Грицук, Гречишкин – Мышенко (Задерака, 46), Безбородько, Лучкевич.



Запасные: Панькив, Гордиенко, Мирошниченко, Ситало, Шендрик.

Колос: Яшков – Черноморец, Парамонов, Максименко, Ефремов – Ориховский – Вильхамссон, Богданов, Сорокин (Кожушко, 56), Морозко (Ильин, 58) – Бондаренко.



Запасные: Кучеренко, Емец, Петров, Гавриш, Лысенко.



Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).



Стадион: КСК «Ника» (Александрия).



62 мин. Лучкевич и Ефремов столкнулись коленями на фланге.



60 мин. Бабогло насобирал достаточно фолов для предупреждения сегодня.



58 мин. ЗАМЕНА У КОЛОСА. Ильин вышел на поле вместо Морозко.



57 мин. МОМЕНТ! Пяткой скинул мяч под удар Безбородько от лицевой вратарской Лучкевич, однако Яшкову удалось среагировать на удар!



56 мин. ЗАМЕНА У КОЛОСА. Вместо Сорокина вышел Кожушко.



55 мин. ГГГГГГГГГГГГООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛ! Грицук великолепным ударом с пенальти в правую девятку вывел свою команду вперед по счету!



54 мин. ПЕНАЛЬТИ! Максименко схватил за шею Бабогло внутри своей штрафной во время подачи с левого фланга.



52 мин. Кожушко готовят к выходу на замену.



51 мин. Колосу удалось сдержать стартовый натиск соперников.



49 мин. Проход Задераки по правому флангу был остановлен.



47 мин. По головам ходит мяч в центре поля. Сбитый темп.



46 мин. ЗАМЕНЫ У АЛЕКСАНДРИИ. Ковалец и Задерака вышли на поле вместо Запорожана и Мышенко, соответвенно.



ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!



ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!



45 мин. ГГГГГГГГГГГГГООООООООООООЛЛЛЛЛЛ! Грицук пропустил мяч между ног во время прострела с правого фланга от Пашаева, после чего Гречишкин могучим ударом вколотил мяч под перекладину!



45 мин. Желтая Сорокину за грубый подкат на чужой половине против Гречишкина.



44 мин. Получил Мышенко по лицу во время борьбы с соперником за верховой мяч.



43 мин. Четырехлапый поклонник Александрии на поле.



42 мин. МОМЕНТ! Пяткой пробивал Мышенко от левого угла вратарской! Сейв Яшкова! И как только среагировал.



40 мин. Отмашка Бабогло около штрафной Александрии.



39 мин. ОПАСНО! Головой пробивал Арни после подачи с правого фланга в центр штрафной. Выше.



37 мин. Александрия в контроле мяча на своей половине поля пытается отойти от пропущенного гола.



35 мин. ГГГГГГГГГГГГГГГГГГОООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Сорокин забил дебютный мяч в УПЛ, разобравшись с отскоком мяча от ног Бабогло во время его первого удара со входа в центр штрафной!



34 мин. ОПАСНО! Мимо дальней штанги пробил головой Бондаренко после подачи с правого фланга.



32 мин. МОМЕНТ! И еще один сейв от Билыка. Первый удар в створ ворот от Сорокина в УПЛ.



31 мин. МОМЕНТ! Билык в красивом прыжке забрал мяч в руки после несильного удара головой от Вильхамссона с левого фланга штрафной.



29 мин. Подкатился соперник под Вантуха у штрафной Колоса. Чистый отбор, как считает арбитр.



28 мин. Александрия искусственно сбрасывает темп поединка.



25 мин. Яшков не смог вывести свою команду в атаку дальней верховой передачей.



23 мин. Прострел с левого фланга от Черноморца был заблокирован, после чего Вильхамссон отмахнулся от соперника во время верховой борьбы.



21 мин. Вынес мяч из штрафной Бабогло после прострела с левого фланга.



19 мин. МОМЕНТ! Билык не смог удержать мяч в руках после прострела с левого фланга штрафной от Бондаренко! Морозко опередил защитник на отскоке.



17 мин. МОМЕНТ! Сейв от Яшкова после удара Грицука со входа в центральную зону штрафной!



16 мин. Штрафной гости разыграли ужасно, после чего Ориховскому пришлось нарушением правил останавливать контратаку. Простил арбитр.



15 мин. Пашаев сбил с ног Арни у правого угла штрафной своей команды.



14 мин. Катает мяч по своей половине поля Колос.



12 мин. Против Пашаева была отмашка, после чего с левого фланга подал Вильхамссон в штрафную, но удар головой у Бондаренко так и не получился.



11 мин. Бондаренко получил по лицу в чужой штрафной от Бабогло. Арбитр пропустил эпизод.



9 мин. Болельщики хозяев стоят у боковых ворот для входа на стадион. Уважение!



7 мин. МОМЕНТ! Богданов на силу исполнил удар со штрафного в левый верхний угол. Билык на месте!



6 мин. Желтая для Безбородько за отмашку от Ориховского во время верховой борьбы за мяч.



5 мин. Подача Черноморца с левого фланга была перехвачена Дуброй.



3 мин. Желтая для Ориховского за опасную игру против Вантуха в центре поля.



3 мин. Заброс с правого фланга на Бондаренко был перехвачен.



2 мин. Под прессингом команда Костышина вынуждена была опуститься в глубину своей половины поля.



1 мин. Первая обостряющая передача от Арни в линию атаки была заблокирована.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!







В суббота, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сразится против «Колоса» из с. Ковалевка. Матч пройдет во Александрии, на поле КСК «Ника», начало в 17:00.

Войти во вторую часть розыгрыша Украинской Премьер-лиги командам с пятого и шестого мест поможет очная встреча в первом туре после деления турнирной таблицы пополам. «Александрия» в недавнем прошлом сбросила с себя необходимость участия в национальном Кубке на остаток сезона, так что теперь вполне спокойно может сосредоточиться на улучшении персональных позиций в чемпионате. А вот коллективу Руслана Костышина остается лишь не ударить в грязь лицом во время противостояний в категории топ-6 в рамках дебютного сезона в элите украинского футбола.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между «Александрией» и «Колосом».