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Карпаты
14.03.2020 14:00

Львов – Карпаты. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги

  • 13.03.2020 10:11
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Львов – Карпаты. Текстовая трансляция матча
© ФК Львов

В суббота, 14-го марта, состоится поединок двадцать третьего тура Украинской Премьер-лиги, в котором ФК «Львов» сразится против львовских «Карпат». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Украина», начало в 14:00.

Своей беззубой игрой в последнем поединке первого этапа розыгрыша сезона УПЛ две львовские команды сорвали приятный куш в виде возможности сыграть в рамках очередного львовского дерби уже в первом туре после деления пополам турнирной таблицы. Хотелось бы наконец-то увидеть голов от коллективов Егише Меликяна и Романа Санжара, ведь в двух последних принципиальных встречах за город Льва ни одна из команд не смогла распечатать ворота. А запас пиротехники у фанатов «Карпат» не бесконечный.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча между ФК «Львов» и «Карпатами».

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Источник — Sport.ua

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